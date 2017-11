În anul 2018, parteneriatele nu vor mai fi modificate pe ultima sută de metri

V. Stoica

Pentru multe dintre localitățile prahovene, încheierea parteneriatelor cu Consiliul Județean Prahova în vederea finanțării realizării unor obiective de interes local reprezintă singura variantă de a moderniza comunele sau orașele sărace.

În fiecare an, prin aceste parteneriate, autoritatea județeană contribuie cu sume substanțiale pentru a ajuta primăriile să execute lucrări de reparații și modernizări ale școlilor, pentru rețele de gaze, de canalizare sau pentru repararea străzilor locale. În fiecare an, majoritatea comunelor și câteva orașe prahovene solicită fonduri de la bugetul județului pentru diverse obiective de interes local, iar 2017 nu a făcut excepție, însă multe dintre localități au cerut schimbarea obiectivelor finanțate, ceea ce poate să conducă la imposibilitatea folosirii banilor până la finalul anului.

“În 2018, nu se vor mai modifica aceste parteneriate în lunile septembrie sau octombrie, dacă hotărârea privind parteneriatele va fi aprobată în luna mai, să spunem. La acest moment, doar 16 procente din bugetul pentru parteneriate au fost cheltuite, banii care vor rămâne la finalul acestui an urmând să se adauge excedentului și nu vor mai putea fi folosiți anul viitor pentru alte asocieri sau parteneriate”, a declarat președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, la finalul săptămânii trecute, în ședința aleșilor județeni.

Cu toate acestea, în cadrul aceleiași întruniri, au fost aprobate modificări ale prevederilor parteneriatelor încheiate cu unele localități, chiar dacă aceste schimbări au loc la final de noiembrie.

Astfel, la Breaza s-a aprobat redistribuirea sumei de 100.000 de lei de la obiectivul „Reparație prin asfaltare DJ 207 (str.Mureșului) de la intersecția cu DN1 până la intersecția cu str. Salcâmilor” pentru finanțarea obiectivului „Reparație prin asfaltare str.Gării, tronson cuprins între str.Republicii și Intrarea Petuniei”, la Iordăcheanu s-a aprobat redistribuirea sumei de 200.000 de lei de la obiectivul „Înființare minigospodărie de apă în sat Vărbila” pentru finanțarea obiectivului „Reparații drumuri comunale”; la Măgurele s-a aprobat redistribuirea sumei de 150.000 lei de la obiectivul „Înființare parc agrement – comuna Măgurele” pentru finanțarea obiectivului „Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Grădinița «Micul Prinț» – Măgurele”; la Podenii Noi – redistribuirea sumei de 50.000 de lei de la obiectivul „Construirea unui podeț peste pârâul Sărățelul, sat Podenii Noi” pentru finanțarea obiectivului „Construire Cămin Cultural sat Mehedința, comuna Podenii Noi – etapa 2”; la Valea Doftanei – redistribuirea sumei de 250.000 de lei de la obiectivul „Amenajare trotuare și scurgeri ape pluviale în comuna Valea Doftanei în lungul Drumului Județean 102I” pentru finanțarea obiectivului „Reparații Cămin Cultural Trăisteni și achiziție sistem de încălzire”, iar la Gherghița – redistribuirea sumei de 100.000 de lei de la extinderea rețelei de gaze naturale la înființare Centrul SMURD în comuna Gherghița.