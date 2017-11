Luiza Rădulescu Pintilie

Dacă toamna reprezintă, după tradiţie, un moment al bilanţului, Centrul de Limbi Străine „Belle Languages” din Ploieşti are multe motive să se bucure de o toamnă rodnică. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât activitatea sa a primit aprecieri oficiale din partea prestigiosului Centru Cultural British Council România, înscrise , sub semnătura reprezentantului conducerii acestuia – Zoltan Popescu, Examinations Manager – într-o scrisoare de recomandare transmisă Inspectoratului Şcolar Prahova. „Dorim să vă confirmăm, prin prezenta scrisoare colaborarea fructuoasă pe care British Council-Departamentul Examene o are cu Centrul de Limbi Străine „Belle Languages” din Ploieşti. Ca atare, British Council doreşte să recunoască profesionalismul şi calitatea generală prezentată de Centrul „Belle Languages” în procesul de pregătire a cursanţilor. De asemenea, cursanţii au obţinut rezultate foarte bune în cadrul examenelor Cambridge cât şi al examenelor IELTS. (…) În anul 2017 am beneficiat de un sprijin important în diseminarea informaţiilor despre etapa de preselecţie pentru proiectul „Şcoli verzi: educaţie de mediu la nivel naţional„ derulat în parteneriat cu WWF România şi Asociaţia Greeninitiative şi realizat prin programul „Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun”. British Council speră să continue colaborarea cu Centrul de Limbi Străine „Belle Languages” din Ploieşti, în condiţii la fel de bune ca şi până acum”, se spune, printre altele, în certificarea la un asemenea nivel a profesionalismului, a performanţei şi a parteneriatului educaţional pe care le promovează prin activitatea sa cunoscutul centru ploieştean de studiu al limbilor străine. Şi, într-o perioadă în care se înţelege tot mai mult că acela care cunoaşte o limbă străină de circulaţie internaţională are o şansă în plus pentru obţinerea succesului personal şi profesional dar sunt tot mai mulţi şi aceia care pretind că pot să ofere asemenea servicii- încât singura selecţie nu poate să fie decât cea a calităţii activităţii desfăşurate, aprecierile primite de Centrul de Limbi Străine „Belle Languages” devin încă o garanţie în faţa acelora care sunt deja cursanţi şi, mai ales, pentru cei care doresc să facă o asemenea alegere. Iar pentru aceia care mai au nevoie şi de alte argumente, selectăm dintre cele mai recente. Chiar la începutul acestei luni, s-a desfăşurat la Bucureşti, în prezenţa ambasadorului Marii Britanii în România, Paul Brummell, cea de-a doua ediţie a „Educaţion UK Exhibition”, eveniment dedicat celor care vor să studieze la universităţi din străinătate. Alături de instituţiile implicate în ghidarea şi coordonarea aplicaţiilor viitorilor studenţi – Cambridge School Bucureşti, International School of Bucharest, IntegralEdu – s-a regăsit şi Centrul de Limbi Străine „Belle Languages” din Ploieşti, ceea ce, fără îndoială, este încă o dovadă a nivelului ridicat de competenţă a corpului profesoral al acestuia. Şi, ceea ce este şi mai îmbucurător, este faptul că toate aceste deschideri educaţionale şi parteneriale îmbunătăţesc implicit şi calitatea conţinutului lecţiilor transmise sutelor de cursanţi. Nu mai puţin de 800 dintre ei, care studiază limba engleză, au participat la proiectul „Luna Literaturii Europene”, încheiată în compania scriitoarei Cressida Cowell, autoare a romanului pentru copii „ Cum să-ţi dresezi dragonul” (How to Train Your Dragon), care le-a citit micuților pasionați de lectură din noua sa carte, apărută recent în Marea Britanie și care va fi publicată ,în primăvară, și în România. O întâlnire care a scurtat nu numai drumul copiilor către carte ,ci și către lume, dialogul cu apreciata scriitoare desfășurându-se într-o manieră extrem de modernă, via Skype, la sediul British Council București. De altfel, nu a lipsit nici promisiunea unor viitoare întâlniri cu alți scriitori celebri, pe listă regăsindu-se și creatoarea faimosului personaj Harry Potter. Dincolo de orice alt argument am putea să mai adăugăm, rămâne de fapt aceeași concluzie: cea a excelenței activității desfășurată de Centrul de Limbi Străine „Belle Languages” şi a traducerii acesteia în succesul personal, de carieră şi de viaţă al fiecăruia dintre cursanţii săi.