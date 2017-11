Ascensiunile pe Uluru, faimosul monolit de gresie roșie din centrul Australiei, vor fi interzise începând cu 2019, din cauza semnificației spirituale pe care o are acest munte pentru comunitatea indigenă locală Anangu, au anunţat ieri autoritățile, citate de DPA, potrivit Agerpres.

Această formațiune stâncoasă izolată, înscrisă în patrimoniul UNESCO, este situată în Parcul Național Uluru-Kata Tjuta din Teritoriul de Nord și se consideră că ar avea o vechime de jumătate de miliard de ani.

Consiliul de Administrație al parcului, alcătuit în principal din proprietari tradiționali aborigeni, „a decis în unanimitate să închidă Uluru pentru ascensiuni, într-o decizie istorică”, se indică într-o declarație.

Potrivit consiliului, decizia a fost luată după consultarea membrilor comunității Anangu care locuiesc în zonă de cel puțin 30.000 de ani și care sprijină, într-o măsură covârșitoare, interzicerea ascensiunilor pe munte. Uluru este o „zonă sacră” cu „semnificație culturală”, a subliniat Sammy Wilson, președintele consiliului menționat și unul dintre liderii comunității Anangu. „Este un loc extrem de important, nu un loc de joacă sau un parc tematic ca Disneyland”, a declarat el reporterilor, precizând că decizia este una corectă. Uluru, cunoscut și sub numele de Ayers Rock, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Australia, cu peste 250.000 de vizitatori în fiecare an, dintre care doar 16% urcă pe munte.

Deși în prezent permise, ascensiunile pe Uluru sunt considerate lipsite de respect pentru comunitatea Anangu. Escalarea monolitului este, de asemenea, solicitantă din punct de vedere fizic și potențial periculoasă. Cel puțin 36 de persoane au murit încercând să urce panta abruptă de 1,6 kilometri, în special din cauza atacurilor de cord, ultimul deces fiind înregistrat în 2010.