Concentraţia de dioxid de carbon în atmosfera terestră a ajuns la un nivel record în anul 2016, potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), care avertizează că această evoluţie ar „iniţia schimbări impredictibile în sistemul climatic”, relatează site-ul postului BBC News, preluat de Mediafax.

Creşterea de anul trecut a fost cu 50% mai mare decât media ultimilor zece ani. Cercetătorii afirmă că nivelul de CO 2 a ajuns la cea mai ridicată concentraţie din ultimii 800.000 de ani, ca urmare a activităţii antropice şi fenomenului meteorologic El Nino.

Raportul OMM de anul acesta privind concentraţia de gaze de seră are la bază măsurători realizate în 51 de ţări. Concentraţia medie de CO 2 în anul 2016 a fost de 403,3 de părţi per milion (ppm), faţă de 400 ppm în anul 2015. „Este cea mai mare creştere înregistrată în cei 30 de ani de când avem această reţea”, a declarat Dr. Oksana Tarasova, şefa programului de monitorizare atmosferică al OMM.

Fenomenul El Niño este caracterizat de crearea unor zone excesiv de calde şi secetoase în părţi ale Pacificului şi afectează clima la nivel global, prin impactul asupra cantităţii de CO 2 în atmosferă ca urmare a secetei care limitează nivelul de dioxid de carbon absorbit de plante.

Potrivit raportului, creşterea concentraţiei de CO 2 în atmosferă este în ultimii 70 de ani de aproape o sută de ori mai mare decât era la finalul celei mai recente ere glaciare, care s-a încheiat în urma cu aproximativ 11,700 de ani. Creşterea rapidă a concentraţiei de gaze de seră, inclusiv CO 2 , are potenţialul de a „iniţia schimbări impredictibile în sistemul climatic (…) conducând la dereglări ecologice şi economice severe”, avertizează cercetătorii.

Potrivit experţilor, ultima dată când pe Pământ s-a înregistrat un nivel similar de CO 2 a fost acum trei-cinci milioane de ani, în perioada de mijloc a erei Pliocene. În acel moment, temperatura globală medie era cu 2-3 grade Celsius mai ridicată decât cea actuală, iar nivelul mării era cu 10-20 de metri mai mare din cauza topirii gheţarilor din Groenlanda şi gheţarilor din vestul Antarcticii.