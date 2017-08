Bogdan Chitic

Fără echipă masculină de seniori în primele două ligi, în sezonul trecut, fapt nemaiîntâlnit în ultimii 20 de ani, Ploieștiul ar putea avea din nou cel puțin o reprezentantă în divizia secundă, începând cu această toamnă. Clubul Sportiv Universitar și Clubul Sportiv Municipal au trimis actele necesare la Federația Română de Baschet prin care au notificat forul condus de Horia Păun că vor lua startul în ediția 2017-2018 a Ligii I, dar, pentru moment, niciuna dintre cele două structuri nu a făcut niciun pas cu privire la lotul de jucători, stafful tehnic sau stabilirea coordonatelor pentru începerea pregătirilor.

Ceva mai grăbit, în acest sens, este Clubul Sportiv Universitar, condus de Octavian Bădiceanu, și prin a cărui secție de baschet, prezidată de Ionuț Urzeală, a înaintat o scrisoare de intenție omologilor de la CSM, propunerea “universitarilor” fiind aceea a realizării unui protocol care să stea la baza unei colaborări între cele două entități, pentru formarea unei singure echipe de baschet.

Mai jos, vă prezentăm principalele idei ale scrisorii înaintate de CSU Ploiești către CSM Ploiești:

„La momentul actual, avem legitimați peste 200 de juniori ploieșteni, care au adus în ultimii trei ani cele mai bune rezultate ale orașului nostru la următoarele competiții:

• Campioni naționali – Baby-baschet 2014 si 2017

• Locul 1 – Cupa internaţională Transilvania 2017

• Locul 5 – campionat minibaschet în 2016

• Locul 7 – campionat național U13 în 2017

• Locul 8 – campionat național U14 în 2016.

Anul acesta, ținând seama de evoluțiile bune ale juniorilor noștri și implicarea antrenorilor, vizăm medalii pentru categoriile de vârstă la care am înscris echipe, și anume U16, U14, minibaschet și baby-baschet.

Având în vedere că toți acești juniori ai orașului au nevoie de modele și de o conexiune cu pasul următor al carierei lor, senioratul, CSU Ploiești va forma și va înscrie o echipă de seniori la nivelul Ligii 1. Ținând seama că, în același timp, Clubul Sportiv Municipal Ploiești a înscris, de asemenea, o formație în Liga 1, venim cu propunerea realizării unui protocol care să aibă ca scop formarea unei singure echipe care să reprezinte orașul nostru în cea de-a doua divizie.

Beneficiile acestui protocol sunt următoarele:

• Formarea unei singure echipe a Ploieștiului, care să ducă mai departe tradiția baschetbalistică a orașului.

• Fomarea unui nucleu de susținere și de implicare la nivelul unei singure echipe a Ploieștiului.

• Conectarea unei singure entități cu juniorii legitimați la Clubul Sportiv Universitar Ploiești și cu tot angrenajul brandurilor Ploiești Basketball și Ploiești Dancers.

• Atragerea de sponsori și parteneri pentru o singură entitate.

• Readucerea publicului în tribunele Sălii Sporturilor Olimpia pentru susținerea unei singure echipe, CSU-CSM Ploiești.

Aportul pe care CSU Ploiești îl va vea în cadrul acestui proiect este următorul:

• Financiar, prin finanțarea calendarului competițional (deplasări, cazare, masă, bareme de arbitraj, organizarea meciurilor de pe teren propriu, protocol etc).

• Uman, prin experiența dobândită, de-a lungul anilor, de a organiza cele mai frumoase finale de Campionat Național, la Ploiești. În 2017, clubul nostru a stabilit un record național de audiență la un eveniment de baby-baschet, 2.300 de persoane asistând la un meci demonstrativ, dar și la reprezentația Filarmonicii “Paul Constantinescu” care a oferit în premieră un recital în Sala Sporturilor Olimpia.

• De imagine, prin multiplele campanii de marketing inițiate de CSU Ploiești si Ploiești Basketball care într-un singur an a atras sponsori, parteneri, dar și numeroși susținători și simpatizanți.”

Până la acest moment, date fiind și schimbările “de linii” la nivelul conducerii de la clubul municipalității, CSM Ploiești nu a oferit niciun răspuns la propunerea venită din partea CSU. În cazul în care acesta nu va exista, după modelul “și tăcerea e un răspuns”, sau strategia Clubului Sportiv Municipal nu va coincide cu aceea a colegilor lor, atunci, din această lună, am putea asista la o situație cel puțin ciudată. După un an de absență de pe scena competițiilor naționale pentru seniori, baschetul ploieștean s-ar putea trezi, brusc, cu două echipe în același eșalon, dar și cu o “avalanșă” de orgolii mai mult sau mai puțin asumate, eventuale conflicte de imagine și o luptă dusă pe mai multe fronturi pentru întâietate.