Ana Maxim

Profesorii din Prahova sunt pregătiți să picheteze, la începutul lunii viitoare, sediile Prefecturii, Ministerului Educației și Guvernului nemulțumiți de nesoluționarea unor revendicări privind drepturile salariale. Astfel de acțiuni sunt anunțate în toată țara, dacă guvernanții nu vor da un răspuns favorabil la cerințele profesorilor, în următoarele zile. Dascălii cer salarii mai mari, sporuri calculate la nivelul salariilor din ianuarie 2017, dar și plata sumelor câștigate în instanță. Mai ales că, după creșterile salariale din administrația publică, s-a ajuns în situația ca femeile de serviciu din unele primării, să câștige mai mult decât un profesor debutant.

Dacă, până pe 25 septembrie, răspunsul guvernanților la solicitările sindicaliștilor din învățământ va fi unul negativ, pe 2 octombrie – între orele 12.00 și 14.00 – reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ vor picheta sediile tuturor prefecturilor din țară. În Prahova, la protest vor participa aproximativ 200 de reprezentanți ai Sindicatului „Școala Prahovei“, afiliat FSLI, ne-a precizat președintele acestui sindicat, Ion Duță. Potrivit interlocutorului nostru, chiar astăzi documentele în vederea aprobării protestului vor fi depuse la Primăria Ploiești, la Jandarmerie și la Poliție. Reprezentanții FSLI intenționează să picheteze și sediile din București ale Ministerului Educației, Guvernului și Partidului Social – Democrat, în zilele de 4 și 5 octombrie. Din Prahova, ar urma să participe la protestul din Capitală aproximativ 25 de persoane, în data de 5 octombrie. În următoarele zile se așteaptă un răspuns de la Guvern la o serie de solicitări adresate de federația amintită către Executiv, solicitări ce vizează în principal acordarea unor drepturi salariale. Una dintre revendicări se referă la aplicarea corectă a sporurilor salariale în învățământ. Sindicaliștii solicită ca sporurile pentru cadre didactice să nu mai fie calculate prin raportare la salariile de bază de anul trecut, ci la salariile din ianuarie 2017, care au fost mărite cu 15% în medie.

„Suntem singurul sindicat din țară care nu a mai așteptat rezolvarea acestei situații pe cale amiabilă sau pe calea negocierilor cu Guvernul și am deschis procese pentru aceste sporuri. Săptămâna trecută am depus ultimele dosare în instanță pentru instituțiile de învățământ în vederea rezolvării acestei situații,” ne-a precizat Ion Duță. Este vorba despre calcularea mai multor sporuri – de exemplu pentru vechime, pentru dirigenție, pentru doctorat etc. De asemenea, dascălii cer plata banilor câștigați prin sentințele judecătorești pentru anul 2017, mai exact ultima tranșă – de 35% – din cele stabilite pentru o perioadă de cinci ani. Asta ar însemna în medie 5.000 de lei pentru fiecare cadru didactic din țară implicat în procese. Din Sindicatul „Școala Prahovei“, aproximativ 6000-6500 de cadre didactice trebuie să primească acești bani, la care se adaugă dobânzile legale aferente sumelor câștigate în ultimii patru ani și pentru cel de-al cincilea an – circa 3.500 de lei pentru fiecare sindicalist, susține Ion Duță. Aceste dobânzi au fost câștigate, de asemenea, în instanță. E vorba despre bani câștigați prin sentințe date în perioada 2011-2013, în urma proceselor inițiate pentru obținerea măririi salariilor cu 50%, promise de guvernanţi și acordate doar pe hârtie, la vremea respectivă. Sumele au fost eșalonate de guvernanți pe o perioadă de cinci ani în tranșe de 5%, 10%, două tranșe de câte 25% și una de 35 %. „Avem promisiunea verbală a prim-ministrului Mihai Tudose că va încerca să dea o parte din banii câştigaţi prin sentințe la rectificarea din luna noiembrie, motivul fiind că suma ce trebuie plătită la nivel național este de 700 de milioane de lei și că acești bani nu există în buget”, ne-a mai precizat Ion Duță, liderul Sindicatului „Școala Prahovei“.

Profesorii sunt nemulțumiți și de cuantumul mic al creșterii salariilor nete anunţate pentru anul 2018, comparativ cu creșterile salariale brute, consecință a majorării contribuțiilor angajaților către stat. Concret, după o serie de promisiuni ale guvernanților privind creșterile salariale, modificări și amânări ale acestora, a rămas stabilit că profesorii ar urma să primească o creștere a salariilor cu 25% la 1 ianuarie 2018 și una de 20 % în martie 2018 – procente considerate insuficiente de către sindicaliști. Aceștia ar dori o mărire de cel puțin 50%, mai ales că, în opinia lor, creșterea de la 1 ianuarie 2018 va fi în realitate de 3-4%, din cauza noilor reglementări privind modul de impozitare, potrivit cărora angajații vor suporta cea mai mare parte a contribuțiilor sociale și a impozitelor.

În momentul de față, un profesor debutant primește un salariu net cuprins între 1.400 și 1.600 de lei net, în funcție de numărul de ore predate lunar, un profesor cu 10 ani vechime – un salariu net între 1.900 și 2.000 de lei, iar un profesor care se apropie de pensionare primește lunar între 2.800 și 3.000 de lei. În școli, femeile de serviciu au un salariu cuprins între 1.000 și 1.400 de lei, dar în unele primării persoanele angajate pe aceste posturi primesc salarii mai mari decât cele ale profesorilor debutanți, ne-a mai precizat liderul de sindicat Ion Duță. În rândul muncitorilor din sistemul de învățământ, cel mai mare salariu este de aproximativ 1.900 de lei, iar salariile secretarelor, ale bibliotecarilor și ale contabililor sunt comparabile cu cele ale profesorilor cu 10 -15 ani vechime – peste 2000 de lei. La nivel european, sindicaliştii susţin că țara noastră a rămas pe unul dintre ultimele locuri în ceea ce privește nivelul salariilor acordate angajaţilor din învăţământ.