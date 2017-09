Bogdan Chitic

Ideea formării unei echipe masculine de baschet seniori, la Ploiești, a prins tot mai mult contur în ultimul an, unul de secetă pe acest segment și, tototdată, de tristă amintire pentru ceea ce a însemnat fenomenul în sine, în ultimele două decenii. Nenumăratele trofee interne și participări în competițiile europene au fost anulate, practic, de neputința și jocurile „cu taxă inversă” ale autorităților, care, nu doar o singură dată, au dezamăgit și au îndepărtat aproape orice urmă de normalitate într-o ramură sportivă care a furnizat un capital nemărginit de imagine orașului nostru.

Dintr-o comunitate care a fost silită să se exprime doar la nivel de juniori, în domeniul baschetului, prin cluburile existente, dar care, în același timp, a încercat, prin propriile forțe, să spere la mai mult și să atragă sponsori, parteneri și destule priviri, grație rezultatelor foarte bune obținute în întrecerile dedicate copiilor și juniorilor, Clubul Sportiv Universitar Ploiești a avut „îndrăzneala” să spună lucrurilor pe nume și să demareze proiectul unei grupări de Liga I. Astfel, sâmbătă, la Sala Sporturilor „Olimpia” s-a desfășurat o primă etapă înspre formarea unei echipe care să reprezinte Ploieștiul, din această toamnă, în cea de-a doua divizie. Au fost, așadar, invitați toți jucătorii cu vârsta mai mare de 16 ani care doresc să pună umărul la reconstrucția unui mit, pentru început în baza altor coordonate, „dictate” de timp și de aspectul financiar.

15 pentru Ploiești!

La prima strigare a antrenorilor de la CSU Ploiești, sârbii Ivan Gemaljevic și Zoran Mladenovic, dar și Elena Stan și Bianca Barbu, aceasta din urmă absentă din cauza orarului încărcat din ultima perioadă, au răspuns prezent 15 jucători, între care s-au regăsit și câțiva juniori ai „universitarilor”, de la grupa de performanță „U16”, dar și unele nume cunoscute publicului ploieștean, precum Ștefan Ianuli sau Ștefan Berinde. Acestora urmează să li se alăture, în zilele următoare, și Ștefan Neagu sau Danilo Stanoilovici, alți baschetbaliști care au trecut prin cadrul academiei CSU Asesoft, în ultimii ani, și care pot reprezenta soluții viabile, pentru noua echipă, la momentul actual.

Asocierea cu CSM Ploiești rămâne o variantă de lucru

Deși nu au primit niciun răspuns dinspre tabăra CSM Ploiești, la propunerea de asociere pentru realizarea unui parteneriat ce vizează existența unei singure echipe de seniori, în Liga I, din sezonul viitor, oficialii și apropiații CSU Ploiești iau în calcul, în continuare, această posibilitate. Președintele secției de baschet, Ionuț Urzeală, și fostul patron al echipei de fotbal de Liga a III-a, Petrolistul Kaproni Boldești, George Negoițescu, păstrează încă speranțe că „alb-albaștrii” vor primi o decizie favorabilă de la concitadina CSM pentru a-și uni forțele în cadrul unui proiect comun.

„Am demarat treaba la CSU Ploiești, așa cum am anunțat încă din urmă cu câteva săptămâni, iar primele semnale sunt favorabile. Toți jucătorii prezenți la această primă acțiune au venit cu gândul de a primi șansa de a juca un rol la noua echipă, iar acest lucru ne bucură enorm. Următorii pași sunt, însă, extrem de importanți, întrucât chiar dacă, pentru moment, ne bazăm doar pe acești jucători, dar și pe alții care și-au dat acceptul de a pune umărul la formarea și definitivarea, pentru sezonul viitor, a acestei formații, privim cu atenție tot ceea ce se întâmplă la CSM Ploiești, deoarece noi încă nu am abandonat varianta unei colaborări care, din punctul nostru de vedere, ar aduce beneficii înzecit mai mari comunității baschetbalistice din orașul nostru”, ne-a declarat George Negoițescu.

Cum primul pas în direcția promisă a fost făcut de CSU Ploiești, în zilele următoare se așteaptă noi răspunsuri și certitudini din partea taberei „universitare”, dar, în același timp, și primele mutări, nu, doar la nivelul faxurilor către FRB, ale clubului municipalității, cel care, pentru moment, nu a făcut nimic altceva decât să înscrie o „echipă fantomă” în Liga I, ale cărei „funcții vitale” rămân, în continuare, ținute sub cheie.