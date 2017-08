Violeta Stoica

La aproape zece ani de la începerea lucrărilor de modernizare a unuia dintre cele două corpuri în care funcționează Secția de Oncologie a Spitalului Municipal Ploiești – Schuller, abia acum se pregătește expertizarea tehnică a consolidării începute la corpul A, aflat în imediata apropiere a policlinicii unității spitalicești.

Bolnavii de cancer se înghesuie, acum, la propriu, în Corpul L, aflat tot pe strada Ana Ipătescu, și în bucata finalizată a Corpului A. Etapa a doua din proiectul de consolidare și refuncționalizare a Spitalului Municipal Ploiești este strict necesară, pentru ca pacienții oncologici să aibă parte de condiții mai bune decât în prezent și pentru ca toată construcția să fie finalizată. Așa cum se întâmplă probabil doar la români, lucrările de consolidare și de modernizare au fost sistate la începutul anului 2016 și așa au și rămas, în condițiile în care numărul bolnavilor de cancer crește de la an la an.

Probabil puțini se gândesc la condițiile în care trăiesc bolnavii oncologici atunci când ajung pe paturile secției de profil a Spitalului Municipal Ploiești. Deși neterminat, corpul A- în care funcționează parțial Secția de Oncologie – are dotări mai bune pentru cazarea pacienților. La fiecare salon cu câte patru paturi există toaletă și cameră de duș. Nu același lucru se poate spune despre corpul L, cel aflat “peste drum”, clădire în care la etaj se află saloanele destinate bolnavilor oncologici. Deși modernizat și acest corp, în urmă cu mai mulți ani, zecile de bolnavi care sunt internați aici sunt nevoiți să împartă o singură toaletă pentru bărbați, o singură toaletă pentru femei. Fără dușuri. Asta în condițiile în care fiecare dintre pacienții oncologici are nevoie de dotări speciale în această privință. Doar un bolnav de cancer aflat în stadiu critic și aparținătorii acestuia cunosc probabil necesitățile pe care ar trebui să le acopere o secție specializată modernă și cu toate utilitățile specifice.

Acum, la mai bine de un an și jumătate de la sistarea lucrărilor pentru finalizarea etapei a doua de consolidare și reamenajare a Secției de Oncologie de la Schuller, Primăria Ploiești are de gând să încheie un contract de servicii pentru expertizarea tehnică și pentru elaborarea documentației tehnice pentru restul de executat la corpul A de clădire de pe strada Ana Ipătescu.

Potrivit documentației de atribuire, lucrările pentru prima etapă de reabilitare a secției de oncologie, reprezentând circa 60% din total, au început în anul 2009 și au fost terminate în 2012. Un an mai târziu, pentru continuarea lucrărilor, adică pentru a doua etapă a modernizării, s-au demarat procedurile de achiziție, iar în martie 2014 a început consolidarea restului de clădire Corp A, însă lucrările au fost sistate în ianuarie 2016 din motive de natură financiară. De fapt, în cadrul celei de-a doua etape a consolidării și reabilitării Secției de Oncologie, singurele lucrări au fost acelea de demolare a zidurilor și, parțial, de începere a consolidării.

Practic, din suprafața totală a Corpului A, pentru a doua etapă s-a prevăzut executarea de lucrări de construcții și instalații pe circa 40% din clădire, respectiv pe 1140 de metri pătrați.

Până la reluarea lucrărilor, însă, Primăria Ploiești trebuie să expertizeze tehnic și să întocmească documentația pentru restul de executat, ceea ce presupune ca începerea propriu-zisă a consolidării și refuncționalizării să aibă loc cel mai devreme în primăvara anului viitor, după o nouă procedură de achiziție.