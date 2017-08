Bogdan Chitic

În ultimele săptămâni, toate echipele ploieștene de baschet juniori s-au întors la antrenamente pentru a pregăti sezonul viitor, în care o parte dintre acestea vor concura atât pe tabloul Campionatului Municipal din orașul nostru, cât și pe cel al Bucureștiului. Fără îndoială, miza cea mare o reprezintă Liga Națională de baby și minibaschet de vara viitoare, în condițiile în care, în ultimii ani, Ploieștiul a beneficiat de o reprezentare puternică, la Mangalia, și a reușit să-și construiască un nume grație rezultatelor obținute.

Printre grupările cu state vechi pe segmentul juvenil se numără și CS Sevlar, club prezidat de Sebastian Nicolov, care, în ultima perioadă, a acordat o mai mare atenție imaginii proprii, prin diferitele acțiuni la care a participat. După ce, în urmă cu mai bine de o lună, micuții baschetbaliști care-și desfășoară activitatea la Școala “Grigore Moisil” (Nr. 8), sub comanda antrenorilor Florentin Crețu, Cosmin Blăgoi și Iordănică Ciorobea, au primit vizita fostului căpitan al primei reprezentative a României, Cătălin Burlacu, acum a venit rândul unui alt nume greu ce a evoluat sub tricolor să asiste la ședințele de pregătire ale copiilor.

Actualmente antrenor federal, Svetlana Drăgușin (47 ani), componentă a echipei naționale în perioada 1990-2009, participantă la trei turnee finale de Campionat European (1999, 2005, 2009), le-a făcut o surpriză jucătorilor de la CS Sevlar, care, preț de câteva ore, s-au antrenat sub comanda fostei mari internaționale tricolore. Svetlana Drăgușin le-a împărtășit copiilor din experiența acumulată de-a lungul carierei, în România, dar și în străinătate, a și intrat la joc, pentru câteva momente, și, nu în ultimul rând, le-a oferit sfaturi “la cald”, pentru ca, la final, să acorde autografe și să se pozeze alături de micuți și de părinții acestora care au asistat, de pe margine, la antrenament.

Acțiunile de acest gen la Clubul Sportiv Sevlar, și nu numai, vor continua în săptămânile viitoare, atunci când reprezentanții tuturor echipelor din Ploiești se vor întâlni pentru a stabili calendarul competițional al Campionatului Municipal și pentru a trasa în agendă evenimentele din prima parte a sezonului 2017-2018.