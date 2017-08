La Ploiești au început înscrierile pentru Concursul Naţional de Muzică Folk “Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre”, ediţia a XVIII-a, eveniment care se va desfăşura în perioada 6-7 octombrie 2017, fiind organizat de Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești. Interpreţii sau formaţiile care doresc să participe la concurs îşi pot depune dosarele de înscriere până pe 15 septembrie 2017, urmând ca preselecţiile să aibă loc pe 16 septembrie. Dosarele de preselecţie vor fi trimise pe adresa Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti – Piața Eroilor nr. 1A – într-un plic A4 cu specificaţia „Dosar preselecție Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre – ediţia 2017”. Dosarul trebuie să conțină: fişa de înscriere; curriculum vitae; copie de pe cartea de identitate; două fotografii artistice clare ale concurentulului; copie carnet de elev/student vizat pe anul în curs sau adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ; o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că este autorul melodiilor înscrise în concurs sau o declaraţie din care să reiasă că are acordul scris al textierilor sau compozitorilor cu care a colaborat la creaţia melodiei pentru utilizarea piesei/pieselor în concurs, exceptând cazul în care textele au fost preluate de la poeţi consacraţi ale căror drepturi de autor au ieşit de sub protecţia organismelor de gestiune colectivă şi actualmente aparţin patrimoniului naţional de creaţie; minimum două înregistrări audio ale creaţiilor propuse în format MP3, numele interpreților, titlurile melodiilor. Piesele pot fi trimise şi on-line, odată cu documentele necesare pentru dosarul de participare, pe adresa de e-mail a festivalului:

festivalulcastanilorgabidobre@yahoo.com, specificând în subiectul e-mail-ului: “Dosar înscriere Festivalul Castanilor 2017”.