Pe Domeniul Regal Peleș se va desfășura, mâine, Concursul de Eleganţă Sinaia, organizat sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I al României de către Retromobil Club România (RCR) în parteneriat cu Primăria Oraşului Sinaia şi Muzeul Naţional Peleş. Casa Regală a României patroneazã concursul din anul 1934 şi va fi reprezentatã la eveniment de Alteţa Sa Regalã Principesa Maria a României.

În actuala ediție sunt înscrise 31 de automobile, în șase categorii, aduse de reprezentanţi din patru ţări: Bulgaria, Ungaria, Marea Britanie şi România, din Prahova urmând să participe un Ford Mustang Mach 1 din 1969, la categoria Postbelice Coupe. Anul acesta, Concursul de Eleganţă de la Sinaia a fost încadrat ca eveniment de categoria A în calendarul Federaţiei Internaţionale de Automobile de Epocă (FIVA) şi se bucură, în premieră, de susţinerea oficialã a UNIQA și BMW Classic, au anunțat organizatorii. Turiștii care doresc să participe la eveniment trebuie să știe că, între orele 10:00 – 17:00, automobilele vor putea fi admirate în fața Castelului Peleş, a Castelului Pelişor și a Vilei Economat, iar de la ora 10:00 și de la ora 14:00 vor fi organizate tururi ghidate de prezentare, punctul de plecare fiind Terasa „La tunuri”, de lângă Vila Economat. Între orele 12:00 – 13:00 va avea loc prezentarea oficială a automobilelor, la Castelul Peleş, iar între orele 18:00 – 19:00 – parada automobilelor de epocă şi prezentarea în centrul oraşului. Între orele 19:00 – 20:00, se va desfășura Festivitatea de premiere, la Casino Sinaia. În cadrul evenimentului vor fi distribuite pliante cu lista automobilelor participante şi numerele de concurs ale acestora, precum şi buletine de vot. Publicul va putea vota exemplarul preferat, depunând buletinele de vot în urna din faţa terasei “La tunuri”. Fiecare vizitator va putea vota un singur automobil, iar pe baza voturilor va fi decernat “Premiul Publicului”. Potrivit organizatorilor, sunt înscrise în competiție multe exemplare de excepţie, aşa cum este modelul Ego 4/14 din anul 1924, unul dintre cele două exemplare existente la nivel mondial, prezentat şi în filmul „Restul e tăcere” regizat de Nae Caranfil. Reprezentantul Marii Britanii este reputatul violonist român Remus Azoiţei, care va prezenta în cadrul evenimentului de la Sinaia un Renault 12 TL din 1971.

Ţiriac Collection va expune la Sinaia una dintre puţinele limuzine de serie din lume care dispune de un motor cu 16 cilindri – un model Cadillac Series 90. Porsche 356 Cabriolet, Jaguar E Type, Ford Mustang Mach I, Citroën DS 21 Cabriolet Chapron sau TVR Grantura sunt alte automobile spectaculoase înscrise în concurs. Nu vor lipsi nici automobilele româneşti înscrise la Categoria ”Fabricat in Romania”.

“BMW Classic este în premieră partener al evenimentului, alãturi de o deja tradiţională colaborare cu BMW Group România, urmând să expună la Sinaia o serie de automobile istorice din colecţia Muzeului BMW din Munchen. Concursul de Eleganţã Sinaia din acest an va fi scena unui moment istoric – un automobil emblematic revine în România dupã ce în 1940 a fost înscris la Marele Premiu al Oraşului Braşov, cursă anulată după zilele de antrenament ca urmare a cursului războiului. Este vorba despre legendarul BMW 328 Mille Miglia Roadster (1939), carosat de Touring, unul dintre cele trei modele produse vreodatã”, au mai precizat organizatorii.