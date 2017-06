A.M.

Prahovenii diagnosticați cu hepatită C care au nevoie de tratament fără interferon trebuie să se adreseze medicilor din alte județe, deoarece nu pot beneficia de acesta în Prahova. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, de către directorul CJAS Prahova, Simona Mihai, medicii curanți (prescriptori) care pot iniția tratamentul antiviral emit prescripția medicală și monitorizează pacientul sunt medici în specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase, după caz (în funcție de categoria de pacienți și schema terapeutică), aflați în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate care își desfășoară activitatea în următoarele centre: București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara. În cazul pacienților cu infecție VHC posttransplant hepatic, medicul curant (prescriptor) poate fi ales dintre medicii gastroenterologi care își desfășoară activitatea în centrul în care s-a efectuat transplantul hepatic. La nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au fost semnate contractele cost-volum-rezultat încheiate cu deținătorii de autorizație de punere pe piață pe aria terapeutică hepatită cronică virală C, pentru: tratamentul cirozei hepatice cu VHC, forma decompensată, tratamentul infecției cu VHC la pacienții posttansplant hepatic. Pentru tratamentul fără interferon al infecției cu hepatită cronică virală C sunt eligibili: pacienți cu fibroză F3+F4 ciroză decompensată (Child-Pugh), pacienți cu fibroză F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun determinate de infecția cu virusul C (crioglobulinemie mixtă, boala renală asociată infecției cu virusul C, limfom cu celule B non-Hodgkin, hemofilie, talasemie majoră hepatocarcinom), pacienți cu fibroză F2-F4 (ciroză compensată Child – Pugh A) cu insuficiență renală cronică aflați în dializă; personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei. Potrivit precizărilor directorului CJAS Prahova, pentru accesul la tratament fără interferon, pacientul cu hepatită C și ciroză hepatică C trebuie să se prezinte, mai întâi, cu bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate, la medicul specialist din unul dintre centrele desemnate din țară. În urma evaluării, dacă pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate conform protocolului elaborate de comisia de specialitate a Ministerului Sănătății va primi voucherul pentru investigațiile necesare. Voucherul va fi utilizat pentru efectuarea setului de investigații necesare în unul dintre laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fără interferon. Rezultatul primit de la laborator va fi înmânat medicului curant care, dacă în urma investigațiilor stabilește că pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, îi va elibera prescripția medicală, pe baza căreia tratamentul va fi eliberat de anumite farmacii.