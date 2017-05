Bogdan Chitic

Cel mai bun produs al baschetului feminin ploieștean din ultimii ani, tânăra internațională Ioana Ghizilă (20 ani), va juca, din sezonul viitor, pentru vicecampioana României, Universitatea Cluj. Gruparea ardeleană a confirmat mutarea prin intermediul lui Liviu Alexa, directorul executiv al secției de baschet feminin a „șepcilor roșii”, care a oferit toate detaliile cu privire la transferul Ioana Ghizilă de la Olimpia CSU Brașov, laureata cu bronz a ultimei ediții de campionat.



„Antrenorul nostru, Dragan Petricevic, a pus ochii pe Ioana cu mult înainte ca noi să fi aflat de regula impusă de federație, cu utilizarea jucătoarelor tinere. Fiindcă Ioana este o fată cu educație solidă, primită de la părinții săi care o susțin întotdeauna, am ales să facem această mutare. Suntem foarte bucuroși și, așa cum i-am explicat și Ioanei, noi nu am transferat-o fiindcă este la modă, ci pentru că ne bazăm pe ea să contribuie cu toate forțele la parcursul nostru din sezonul viitor. U Cluj este o echipă ce se bazează pe caracter, pe jucătoare muncitoare, pe spiritul de echipă, nu pe individualități, U Cluj este un proiect solid, în continuă dezvoltare, cu siguranță, însă, nu perfect. Noi nu suntem coșul de cumpărături al vreunui primar care azi este și mâine nu mai este este, nu alungăm jucătoare la mijlocul sezonului pentru că s-a terminat și au venit DNA-ul și Curtea de Conturi și ne-au spus că s-a încheiat cu banul public. U Cluj este clubul care a urcat cu demnitate și pas cu pas, în ultimii ani, înapoi în top, este clubul care deține cea mai frumoasă poveste, cea a muncii grele pe teren și la antrenamente, povestea vestiarului unit în jurul antrenorului, povestea celor care nu fac isterii la un meci ca să-și impresioneze patronii, povestea celor pentru care jucătoarele de orice naționalitate sunt egale în echipă. Iar Ioana Ghizilă este declarația noastră de intenție, prima pentru acest nou sezon”, a subliniat directorul executiv Liviu Alexa.

La capătul primului sezon complet în Liga Națională, Ioana Ghizilă pleacă de sub Tâmpa cu o medalie de argint în Cupa României și o alta de bronz în campionat – ambele dobândite în urma unor finale mari sau mici, după caz, pierdute și, respectiv, câștigate împotriva aceleiași formații, CSM Târgoviște. În sezonul competițional 2016-2017, Ioana Ghizilă (pozițiile 1-2) a avut medii de 4 puncte, 1.7 recuperări și 1 pasă decisivă, în campionat, și de 6.2 puncte, 3.4 recuperări și 2.2 pase decisive în Cupa României, fiind, totodată, o prezență constantă în cadrul vestiarului echipei naționale de senioare, în preliminariile pentru EuroBasket 2017.