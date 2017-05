Petre Apostol

Jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan, aflată la marginea Topului 100 mondial (locul 106 WTA), a reuşit să se califice, în premieră, pe tabloul principal la turneul de Mare Şlem din Paris – Roland Garros. Reprezintă a treia prezenţă la rând pe tabloul principal în cadrul turneelor de Mare Şlem pentru jucătoarea de 24 de ani din Sinaia. Iar după trei calificări consecutive, Ana Bogdan a fost direct acceptată la Wimbledon, unde nu va mai fi nevoită să evolueze în faza preliminară.

Ieri, sportiva prahoveană a jucat, în ultimul tur preliminar la Roland Garros, în compania reprezentantei ţării gazdă, Virginie Razzano, situată pe locul 165 mondial, în prezent, dar o fostă prezenţă în Top 20. Ana Bogdan a avut un debut perfect de meci, realizând break la zero în primul game, ducând scorul la 2-0, ulterior, după o serie de opt puncte câştigate din nouă jucate.

Razzano a reuşit să echilibreze partida, recuperând chiar breakul pierdut în debutul meciului, egalând la 2. Ana Bogdan a realizat, însă, rebreak imediat, refăcând, apoi, ecartul de două gameuri, pe care l-a menţinut până la finalul setului, adjudecat cu scorul de 6-4, încheind actul cu un game câştigat la zero, pe propriul serviciu.

Recitalul jucătoarei prahovene a continuat şi în setul secund, realizând două breakuri consecutive, ducând scorul la 3-0, după o serie de 12-4 la puncte totale reuşite. Sportiva din Franţa a avut o răbufnire de orgoliu, procurându-şi o şansă de break în gameul următor. Dar, Ana Bogdan a stopat revenirea jucătoarei din Hexagon, punctând de trei ori la rând şi ajungând la 4-0.

Mai mult decât atât, în gameul următor a reuşit să câştige din nou pe serviciul adversarei, după ce a salvat două şanse de game ale jucătoarei franceze, care, la rândul său, anulase o minge de break. Iar Ana Bogdan şi-a păstrat calmul, la momentul în care servea pentru meci şi calificarea pe tabloul principal. Chiar dacă a pierdut primul punct al gameului, sportiva prahoveană a încheiat cu patru puncte câştigate consecutiv, adjudecându-şi cel de-al doilea set la zero, act în care a realizat doar trei greşeli neforţate.

Astfel, Ana Bogdan şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal, România urmând să aibă, prin urmare, şase jucătoare în primul tur al celui de-al doilea turneu de Mare Şlem al anului, Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea şi Patricia Ţig fiind direct acceptate.