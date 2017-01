Petre Apostol

Reprezentanţii Federaţiei Române de Handbal au stabilit locurile de disputare ale ultimelor turnee de sală din cadrul Campionatului Naţional la categoria juniori II. În Seria C, în care participă şi cinci echipe prahovene, turneul va fi organizat la Ploieşti, în Sala Sporturilor „Olimpia”, de către Clubul Sportiv Şcolar din localitate. Turneul este programat să se dispute săptămâna viitoare, între 3 şi 5 februarie.

În cadrul seriei, CSŞ Ploieşti şi CS Brazi sunt singurele echipe care încă nu au pierdut, după nouă meciuri disputate, formaţia ploieşteană ocupând locul secund în cadrul ierarhiei, cu 22 de puncte (la egalitate cu CSM Sfântu Gheorghe, dar care are un meci în plus disputat), în vreme ce gruparea din Brazi se află pe a treia poziţie, la două puncte de primele clasate.

Pe poziţia a patra se găseşte CS Blejoi, cu 13 puncte, iar ultimele trei locuri ale clasamentului seriei sunt ocupate de Grupul Şcolar Petrolul Moreni (9 puncte), CS Olimpia Mizil (6 puncte), CSO Tricolorul Breaza (0 puncte).

După ultimul turneu de sală, mai este programat returul în faza preliminară, la finalul căreia primele patru clasate vor obţine calificarea în faza întâi semifinală, la care vor fi prezente cele mai bune 32 de echipe din ţară la această categorie.

La turneul de la Ploieşti sunt programate următoarele meciuri:

Etapa 1: CS Blejoi – CSO Tricolorul Breaza, CS Olimpic Mizil – CS Brazi, CSŞ Ploieşti – CSM Sf. Gheorghe

Etapa 2: CS Brazi – CSŞ Ploieşti, CSO Tricolorul Breaza – CS Olimpic Mizil, Gr. Şc. Petrolul Moreni – CS Blejoi

Etapa 3: CS Olimpic Mizil – Gr. Şc. Petrolul Moreni, CSŞ Ploieşti – CSO Tricolorul Breaza, CSM Sf. Gheorghe – CS Brazi