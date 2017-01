Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești și-a continuat campania de achiziții din perioada de iarnă a sezonului, după polonezul Tomasz Rutecki (extremă), oficialii formației prahovene ajungând la o înțelegere și cu un internațional al reprezentativei din Mexic, Daniel Vargas Osorio.

Născut la 1 septembrie 1986, la México City, având 1.97 m și 94 kg, jucătorul mexican evoluează pe postul de universal. Absolvent al Universității Naționale Autonome din Mexico City (UNAM), ca inginer electrician, cu diplomă de master (cu o teză despre analiza iluminatului în sălile de sport), Daniel Vargas este multiplu medaliat la Campionatele Naționale Universitare în Mexic (reprezentându-și țara la trei ediții ale Universiadei – locul 24 cel mai bun, în 2007) și component al primei reprezentative de seniori din 2010.

Noul jucător de la Tricolorul LMV are o experiență vastă la nivel internațional, cu echipa Mexicului, alături de care a evoluat la Cupa Pan-Americană (locul 2 în 2012 – cea mai bună performanță din șase ediții), Campionatele Americii de Nord și Centrale (NORCECA – Final Four în 2015, de două ori pe locul 5 – în 2011 și 2013), FIVB World League, Campionatul Mondial (Polonia, 2014), Jocurile Olimpice (Rio 2016).

În privința performanțelor individuale, Daniel Vargas a fost declarat cel mai valoros jucător de pe postul de universal la ediția din 2013 a Campionatului Americii de Nord și Centrale, desfășurată în Canada, la Langley, la care Mexic a încheiat pe locul al cincilea. La acel turneu, jucătorul mexican a fost cel mai bun marcator al echipei sale, fiind, totodată, cu 41 de puncte (35 pe atac, 5 blocaje și un as), al 12-lea în clasamentul general individual.

La Campionatul Mondial din 2014, din Polonia, Vargas a fost titular, reprezentativa Mexicului încheind competiția pe locul 17, reușind o singură victorie (cu Egipt), într-o grupă cu Rusia, Canada, Bulgaria și China.

Noul jucător al echipei ploieștene a fost prezent, anul trecut, și la Jocurile Olimpice de la Rio, competiție la care naționala țării sale nu se mai calificase de la ediția organizată chiar în Mexic, din 1986. Iar Vargas, deși nu a putut să-și ajute echipa să urce mai sus de locul 11, a fost liderul formației, cu 33 de atacuri reușite și cu o eficiență de 15.91%.

În privința echipelor de club, Daniel Vargas a jucat, ultima dată, în Mexic, la Pumas UNAM, tot în țara sa fiind medaliat cu bronz în 2013, cu Energy Fitness. În sezonul trecut, jucătorul mexican a evoluat la echipa finlandeză Raision Loimu, cu care a ajuns până în sferturile campionatului țării scandinave, dar a jucat și în CEV Challenge Cup.

În cupa europeană, formația finlandeză s-a oprit, la fel ca și Tricolorul LMV în sezonul acesta, în 16-imile de finală, Vargas fiind al doilea realizator al echipei, în dubla manșă cu Lyon (scor 0:3 în deplasare și 1:3 pe teren propriu), după Ossi Rumpunen, fratele fostului jucător de la gruparea ploieșteană, Tomi Rumpunen. Echipa franceză avea să se situeze pe locul al cincilea.

Înainte de prezența în lotul finlandezilor, jucătorul mexican a mai evoluat în Europa pentru Anagennisi Deryneia, din Cipru.

Daniel Vargas urmează să se alăture lotului condus de antrenorii Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu din 12 ianuarie, după întoarcerea echipei ploieștene din cantonamentul de la Cheile Grădiștei.