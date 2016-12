Oţetul din cidru de mere este cunoscut de zeci de ani ca fiind un remediu bun pentru o serie de probleme, fiind folosit pentru stoparea sughiţului, albirea dinţilor, îndepărtarea mătreţii şi multe altele. Pentru câteva dintre acestea nu avem certitudinea că este într-adevăr remediul cel mai bun, însă unele beneficii ne sunt garantate prin intermediul studiilor de specialitate efectuate de către cercetători, câtă vreme folosim şi administrăm oţetul de mere în mod corect. Iată care sunt beneficiile oţetului din cidru de mere, conform cnn.com, preluat de Medlive. Unul dintre beneficiile ce reies din studiile de specialitate este faptul că oţetul din cidru de mere ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. În cadrul studiului, publicat în jurnalul “Diabetes Care”, cercetătorii au analizat datele colectate de la bărbaţi şi femei ce sufereau de diabet zaharat de tip II, descoperind că atunci când participanţii îşi administrau două linguri de oţet din cidru de mere înainte de culcare, împreună cu o felie de brânză sau o mică gustare, aceştia aveau un nivel de zahăr în sânge mai mic în dimineaţa următoare prin comparaţie cu dimineţile ce urmau după o seară în care luau aceeaşi gustare, dar beau numai apă. Un alt studiu, publicat în aceeaşi revistă de specialitate, a comparat efectele oţetului din cidru de mere asupra oamenilor sănătoşi cu efectele asupra persoanelor aflate în faza de pre-diabet şi a persoanelor cu diabet zaharat de tip II. Participanţii la studiu din cele trei grupuri au avut un nivel al glucozei mai mic atunci când au consumat circa 30 de mililitri de oţet din cidru de mere la o masă bogată în carbohidraţi, comparativ cu momentele în care au consumat aceeaşi masă şi au băut un lichid placebo. Persoanele care se aflau în faza de pre-diabet au avut o scădere a nivelului de glucoză din sânge la jumătate în urma administrării a 30 de ml de oţet din cidru de mere, în timp ce persoanele care sufereau de diabet zaharat au redus concentraţia de glucoză din sânge cu 25%. Un alt beneficiu al consumului de oţet din cidru de mere este pierderea în greutate. Unele cercetări sugerează, de asemenea, ca oţetul din cidru de mere poate ajuta în curele de slăbit la pierderea ţesutului gras. Într-un studiu publicat în revistă de specialitate “The Journal of Agriculture and Food Chemistry”, cercetătorii au arătat, în urma testelor de laborator efectuate pe şoareci, că exemplarele hrănite în baza unei diete bogate în grăsimi la care a fost adăugat acid acetic – componenta cheie a oţetului – au luat cu până la 10% mai puţin în greutate prin comparaţie cu exemplarele care au urmat aceeaşi dietă, dar fără acid acetic. Acest beneficiu se datorează, conform opiniei specialiştilor, faptului că acidul acetic, ce intră în compoziţia oţetului din cidru de mere, declanşează anumite enzime care ajută la descompunerea grăsimilor, reuşind să prevină, astfel, luarea în greutate. Oţetul din cidru de mere poate avea, de asemenea, beneficii pentru sistemul digestiv. În urma unui studiu realizat pe şoarecii de laborator ce sufereau de colită ulcerativă, cercetătorii au descoperit că atunci când a fost adăugat acid acetic în apă potabilă, nivelul de bacterii bune de la nivelul intestinelor a crescut şi, odată cu această creştere a nivelului de bacterii simptomele de boli gastrointestinale au fost reduse. În timp ce dovezile din spatele acestor beneficii par promiţătoare, există totuşi câteva lucruri pe care trebuie să le avem în minte înainte de a începe să consumăm cu regularitate oţetul din cidrul de mere, precum: nu este recomandat să bem oţet din mere nediluat, întrucât poate ataca smalţul dinţilor şi deteriora esofagul; este bine de ştiut că oţetul de mere consumat în doze prea mari poate cauza scăderea nivelului de potasiu din organism; pentru început este indicat să consumăm două linguriţe de oţet din cidrul de mere organic cu o linguriţă de miere de albine, diluate într-o ceaşcă de apă caldă, o dată pe zi; de asemenea, oţetul din cidru de mere poate fi adăugat în preparate ca ingredient principal pentru sosul de salată şi pentru garnituri; trebuie să nu uităm că, deşi a consuma oţet din cidru de mere cu regularitate are o serie de avantaje, acest obicei nu poate anula efectele supraalimentării.