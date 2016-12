Concurs pentru a deveni magistrati

Institutul National al Magistraturii a publicat, recent, lista posturilor de judecatori si procurori scoase la concurs in data de 21 noiembrie, pentru cei care au cel putin cinci ani vechime intr-o functie juridica. La nivel national, pentru cele 60 de locuri libere la judecatorii s-au inscris 924 de candidati, in timp ce la cele 50 de locuri de procuror aspira 700 de candidati. In Prahova au fost scoase la concurs patru locuri la judecatorii (3 la Ploiesti si unul la Mizil) si cate unul la Parchetele de pe langa instantele din Ploiesti si Mizil.

Creste numarul firmelor aflate in insolventa

Efectele crizei au condus la un bilant ingrijorator: pentru mai mult de 50.000 de firme a fost declansata procedura de insolventa in ultimii trei ani, cele mai multe societati comerciale care au fost in situatia de a nu mai avea fonduri pentru a-si plati datoriile inregistrandu-se anul trecut – aproape 20.000. In cursul acestui an, in perioada ianuarie – septembrie au intrat in insolventa circa 14.000 de firme.

Ajutoare sociale suspendate

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a efectuat, in perioada mai- septembrie 2010 un control la 3.000 de primarii, pentru a stabili conditiile de legalitate in ceea ce priveste acordarea ajutoarelor sociale. In urma acestuia, au fost excluse din lista beneficiarilor venitului minim garantat 38 de mii de persoane, constatandu-se ca acestea nu indeplinesc conditiile legale pentru a primi ajutorul social, ceea ce reprezinta un procent de 15% din totalul dosarelor verificate. Totodata, cuantumul amenzilor aplicate primariilor de catre inspectorii MMFPS se ridica la 253.000 de lei.

Informatizare mai performanta a instantelor

Pana in data de 20 noiembrie a.c., toate instantele judecatoresti din tara vor beneficia de o varianta imbunatatita a sistemului ECRIS (care se refera la gestionarea si managementul dosarelor, repartizarea aleatorie a cauzelor etc), se arata intr‑un comunicat al Ministerului Justitiei. In privinta functionarii noului sistem, care poarta titulatura de ECRIS IV, au fost instruiti 200 de specialisti IT si grefieri din cadrul curtilor de apel, al tribunalelor si al judecatoriilor. De asemenea, au fost distribuite manuale privind modul de instalare, administrare si utilizare a sistemului catre toate instantele din tara. Implementarea si utilizarea acestuia vor conduce, conform reprezentantilor MJ, la accelerarea actului de justitie, permitand, totodata, si o evaluare obiectiva a incarcaturii instantelor.