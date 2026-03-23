Primarul orașului Azuga, Adrian Purcaru, a venit cu vești bune pentru locuitorii micuței localități urbane de pe Valea Superioară a Prahovei: s-au găsit fondurile necesare finalizării proiectelor aflate în derulare, care riscau să se blocheze inclusiv din cauza lipsei banilor!

”Din prima zi in care am preluat mandatul si până astăzi am reușit cu mari eforturi să asigurăm banii necesari pentru toate lucrările executate de constructorii care lucrează la proiectele aflate în curs de realizare: Eficiență energetică și consolidare clădire Liceul Teoretic Azuga, Eficientizare energetică Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Construire Centru Cultural, Realizare blocuri de locuințe sociale, Achiziția autobuzelor electrice și montarea stațiilor de încărcare, Centrul social pentru persoane vârstnice. Au fost necesare zeci de întâlniri, discuții cu constructorii, proiectanții, diriginții de șantier, pentru corectarea situațiilor de blocaj apărute în timpul execuției, prelungirea autorizațiilor de construire, realizarea de planuri urbanistice, exproprieri de terenuri, achitarea unor datorii restante de ani de zile. Ritmul foarte slab și calitatea uneori îndoielnică a lucrărilor fac parte din obișnuința unora dintre acești constructori, care au întins la maximum nervii și nivelul de acceptare din partea noastră, știind că nu există timpul necesar pentru rezilierea contractelor si reluarea procedurilor de achiziție pentru desemnarea altor firme care să presteze lucrările. Ceva la limita șantajului aș putea spune. Efortul financiar și administrativ făcut de comunitate pentru continuarea acestor proiecte a avut și efecte neplăcute, Azuga fiind în această perioadă în imposibilitatea de a-și asuma alte mari proiecte de investiții sau lucrări de întreținere absolut necesare”, a mărturisit primarul localității, Adrian Purcaru.

De altfel, norii negri par să se risipească, odată cu aprobarea bugetului de stat, după cum afirmă edilul din Azuga, oraș care se apropia cu pași repezi de un real faliment!

Adrian Purcaru: ”Știam că anul 2026 va fi unul critic pentru comunitatea noastră, fiind nevoiți să finalizăm proiectele începute pentru a nu fi obligați să returnăm câteva milioane de euro și sa intrăm în faliment, dar și faptul că bugetul local nu poate acoperi costurile pentru aceste obiective. Încă din vara anului trecut, alături de colegii primari din Asociația Orașelor din România, aflați în situații similare, am încercat să convingem reprezentanții Guvernului de necesitatea susținerii comunităților locale care au proiecte europene în implementare și care nu pot acoperi costurile neeligibile din bugetele locale. Comunitățile locale riscau falimentul, iar România trebuia să returneze câteva sute de milioane de euro către Uniunea Europeană. Vestea bună a sosit odată cu aprobarea bugetului de stat! Azuga va beneficia de o finanțare de 11.228.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare finalizării acestor proiecte! Adresez mulțumiri colegilor primari care au susținut această inițiativă! Vom solicita constructorilor să prezinte de urgență grafice de lucrări actualizate, să mărească ritmul lucrărilor și să ne asigurăm că proiectele vor fi finalizate la termenele stabilite în contracte. Nu vor avea nicio scuză dacă vom rata finalizarea lucrărilor. Ne recăpătăm încrederea că Azuga poate privi cu capul sus spre viitor!”, își exprimă speranța primarul Purcaru.