Echipa de baschet U20 a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti a ajuns la bilanţ 7/1 în acest sezon, după victoria clară obţinută pe terenul celor de la CN Aurel Vlaicu, scor 85-62 (22-13, 24-14, 18-17, 21-18). Întâlnirea ce a contat pentru etapa a 10-a a Sezonului Regulat nu i-a pus mari probleme formaţiei noastre, care s-a prezentat în formulă completă, cu toţi jucătorii ce evoluează şi la seniori. CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti a câştigat toate cele patru sferturi şi a avut 7 baschetbalişti care au reuşit să marcheze de la distanţă, Codruţ Dinu fiind în formă maximă la acest capitol, cu nu mai puţin de 6 reuşite.

Ionuţ Ivan şi Cristi Trandafir au folosit următorul lot de jucători: C. Dinu (20 puncte, 6×3), G. Angelian (14, 1×3), R. Movileanu (9, 1×3), M. Necula (8, 1×3), R. Mihalache (7), F. Diaconescu (6, 1×3), D. Raşoga (5), Oct. Ion (5, 1×3), V. Borcan (5), A. Bădicioiu (3), D. Ilie (3, 1×3) şi R. Pătraru.

În etapa a 11-a, programată pe 8 aprilie, CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti o va întâlni, pe teren propriu, pe CSA Steaua Sharks Bucureşti.