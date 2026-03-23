Salvamontiștii prahoveni au avut, sâmbătă, 21 martie, o intervenție contracronometru în Bucegi, după ce au fost solicitați să intervină pentru salvarea unui turist aflat în stare critică.

Potrivit Salvamont Prahova, echipa se afla la Gala Muntelui Bușteni 2026, unde reprezenta Salvamont România și primise un trofeu pentru cele 162 de intervenții aero realizate la nivel național în 2025, în colaborare cu elicopterele IGAv-SMURD. În timpul evenimentului, salvatorii au fost alertați cu privire la un incident grav – un turist de 68 de ani, din Brașov, căzuse câteva sute de metri în zona Valea Albă.

Intervenția a fost mobilizată imediat, fiind solicitat un elicopter de la Punctul de Operare Aeromedicală Brașov. Doi salvatori montani s-au echipat pentru misiune chiar în zona standului expozițional organizat în cadrul evenimentului.

Elicopterul a aterizat pe stadionul din Bușteni, de unde i-a preluat pe salvatori. Victima a fost recuperată din zona abruptă prin troliere, iar după o scurtă escală, a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Brașov.

Bărbatul se afla în stare foarte gravă, prezentând multiple traumatisme.

Reprezentanții Salvamont au transmis mulțumiri echipajului elicopterului implicat în misiune pentru colaborarea eficientă, subliniind încă o dată importanța intervențiilor aeriene în salvarea de vieți în zonele montane greu accesibile.