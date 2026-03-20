Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a participat la Campionatul Național de Lupte U15, desfășurat la Reșița, competiție ce a reunit la start peste 400 de sportivi din întreaga țară.

Meciurile au fost extrem de intense, cu adversari puternici și multă determinare din partea tuturor participanților, iar sportivii ploieșteni au dat dovadă de ambiție, curaj și spirit de luptă, reușind să obțină rezultate foarte bune.

Astfel, CS Petrolul se mândrește cu cele 3 medalii cucerite:

Nițu Alexandra – Locul II (categoria 50 kg)

Iordache Maria – Locul III (categoria 54 kg)

Andrei Răzvan – Locul III (categoria 57 kg)

De asemenea, în finalele pentru locurile 3 au mai ajuns Tudor Elisa, Mardare Alesia și Iordache Mihai, care au avut evoluții bune, dar au cedat la scor.

O mențiune specială și pentru Rafiroiu Tudor, care a avut o prestație apreciată pe parcursul competiției.