Cei mai mici sportivi ai secţiei de atletism a clubului CSM Ploiești au participat la Cupa Municipiului Bucureşti, competiţie organizată de Asociaţia Municipală de Atletism Bucureşti în Sala „Ioan Soter” şi rezervată copiilor U9-U14. Principala performanţă a sportivilor pregătiţi de Maria Sîrbu i-a aparţinut ştafetei de 4×100 metri de la U12, care a ocupat locul al 2-lea cu timpul 1:03.85 minute, în formula Nicolas Darie, Bogdan Stanciu, Andrei Scarlat, Mircea Covaliu.

Celelalte rezultate ale atleţilor noştri au fost următoarele:

Locul 4 – Erika Popa (U14) la aruncarea greutăţii – 9.19 metri (personal best);

Locul 5 – Nicolas Darie (U11) la 50 metri – 8.18 secunde (personal best);

Locul 7 – Nicolas Darie (U11) la 200 metri – 33.87 secunde (personal best)

Locul 8 – Bogdan Stanciu (U12) la 200 metri – 33.83 secunde (personal best)

Locul 11 – Mircea Covaliu (U12) la 200 metri – 35-59 (personal best) şi Bogdan Stanciu (U12) la 50 metri – 8.10 secunde (personal best)

Locul 19 – Andrei Scarlat (U11) la 200 metri – 36.64 secunde (personal best)

Locul 26 – Andrei Scarlat (U11) la 50 metri – 8.96 secunde

Locul 27 – Mircea Covaliu (U12) la 50 metri – 8.80 secunde (personal best)