Sala de Sport a Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploieşti a găzduit, săptămâna trecută, etapa zonală a Campionatului Naţional Şcolar de Judo pentru Cadeţi – „U18”, în cadrul căreia 6 sportivi legitimaţi la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au calificare la etapa finală! Doar ocupanţii podiumului au acces la Finala Campionatului Naţional Şcolar de la Oneşti, iar aceştia au fost:

– locul I – Timotei Pistriţu (46 kg), David Petre (81 kg), Sonia Mare (52 kg) şi Yasmine Tomescu (57 kg);

– locul II – Ştefania Popescu (48 kg);

– locul III – Nicole Samson (70 kg).

Clasări bune, dar care nu le-au asigurat calificarea mai departe, au mai avut David Duţă (66 kg), Mihai Keller (60 kg), Nicole Şindrilaru (52 kg), Medeea Tănase (+70 kg) – toţi locul IV şi Bianca Tudor (57 kg) – locul V.

La competiţia de la Ploieşti au participat 97 de sportivi reprezentând judeţele Mehedinţi, Dolj, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova şi Municipiul Bucureşti.

Sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti prezenţi la faza zonală sunt pregătiți la club de Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu şi Roxana Creţu.