România se alătură coaliției de state care cer reluarea navigației libere prin Strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, la întoarcerea de la Consiliul European de la Bruxelles, potrivit TVRInfo. Marea Britanie, Franța, Gemania, Italia, Olanda și Japonia au cerut încetarea atacurilor în zona strâmtorii și se oferă să asigure navigația liberă, fără să contribuie însă militar.

După discuțiile de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a anunțat într-un comunicat că România a semnat declarația pentru asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, pentru că efectele asupra pieței de energie sunt resimțite și la noi. În primul rând în prețul combustibililor.

Nicușor Dan, președintele României, a declarat: “Suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implică în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”.

Declarația semnată de mai multe state, între care Franța, Germania și Japonia condamnă atacurile Iranului asupra navelor comerciale din Golf și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz. Statele din coaliție ar vrea să se implice în deblocarea navigației, dar după ce conflictul încetează.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a precizat la rândul său: “Cât timp războiul continuă, nu vom participa la asigurarea libertății navigației în Strâmtoarea Ormuz prin mijloace militare. În prezent nu există niciun plan în acest sens și nici un mandat din partea Organizației Națiunilor Unite, a Uniunii Europene sau a NATO”.

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei: „Acest lucru ar face parte dintr-o misiune care nu este concepută ca o operațiune militară și care ar necesită consultări și o dezescaladare a tensiunilor cu Iranul. Acest demers implică angajarea tuturor părților interesate din sectorul maritim, inclusiv a transportatorilor și a asigurătorilor”.

Delimitarea europenilor de acțiunile militare a stârnit furia președintelui american Donald Trump, care i-a acuzat de lașitate. Pe de altă parte, România a aprobat solicitarea Statelor Unite de a aduce avioane de realimentare și trupe suplimentare în bazele din România, în contextul războiului din Iran.