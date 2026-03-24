Ieri, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că PSD va realiza consultarea cu cei 5.000 de membri în data de 20 aprilie, într-o reuniune a partidului, privind rămânerea sau nu la guvernare, până atunci formaţiunea urmând să organizeze opt întâlniri regionale pentru informarea celor din partid cu privire la scenariile de lucru. ”Vom acţiona în concordanţă cu ce doresc membrii PSD, imediat”, a spus liderul PSD, el precizând că această consultare este făcută pentru PSD, potrivit News.ro.

”Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că s-a hotărât să aibă loc încă o şedinţă de BPN care să pregătească data de 20 aprilie şi dacă va fi o întrebare sau mai multe întrebări în cadrul consultării.

”Nu vom vota un guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR”, a mai spus Grindeanu.