F. T.

La sfârşitul săptămânii, Inspectoratul Județean de Poliție a participat la Târgul de Joburi „Bursa Angajatorilor”, organizat la Palatul Culturii Ploiești.

„Standul oamenilor legii – informează poliția prahoveană – a devenit rapid un punct de atracție pentru tineri curioși, dornici să descopere ce înseamnă, cu adevărat, o carieră în Poliția Română. Discuțiile cu tinerii au fost fără formalism, iar vizitatorii au avut ocazia să afle «din culise» cum arată viața de polițist: cu provocări reale, dar și cu satisfacția de a face o diferență în fiecare zi.

De asemenea, reprezentanții instituției au prezentat pașii de urmat pentru admiterea în școlile de poliție, precum şi oportunitățile de dezvoltare profesională, tinerii aflând că această meserie înseamnă mai mult decât uniformă – implicare, spirit de echipă și dorința de a contribui activ la siguranța comunității”.