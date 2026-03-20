Tot mai mulți români sunt nevoiți să strângă cureaua când vine vorba de mâncare. Potrivit unui studiu recent, peste jumătate dintre români sar peste mese și mănâncă mai puțin din motive financiare, potrivit TVRInfo.

70% consideră că situația legată de insecuritatea alimentară s-a înrăutățit în ultimii ani, iar aproape 80% declară că sunt nevoiți să caute frecvent promoții în magazine pentru că nu-și permit altceva.

În același timp, 40% dintre respondenți spun că nu știu pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți legate de mâncare.

Românii sunt solidari și întotdeauna și-au ajutat semenii la nevoie. 57% dintre respondenți spun că au donat mâncare, iar alții au plătit produse alimentare pentru persoane aflate în dificultate.

În situația în care nu și-ar mai permite mâncarea, 43% dintre români ar apela la familie, înaintea prietenilor sau colegilor.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.007 respondenți, cu o marjă de eroare de +/-3,6%.