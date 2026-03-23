Primul termen stabilit de lege pentru completarea „Certificatului de viață” este 31 martie

N. Dumitrescu

În Legea pensiilor sunt incluse unele prevederi și pentru pensionarii români stabiliți în străinătate. Este vorba despre cei care și-au urmat copiii ori rudele în alte țări și și-au stabilit domiciliul acolo, casele județene de pensii din România, inclusiv aceea din Prahova, exportând pensii și alte drepturi de asigurări sociale în mai multe state. Exportarea pensiilor în străinătate este valabilă în contextul în care aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunțarea la clauzele privind reședința -șederea obișnuită- în cazul beneficiarilor sistemului public de pensii stabiliți pe teritoriul statelor membre ale UE și, ulterior, ale Spațiului Economic European. Numai că, pentru a putea beneficia de toate drepturile cuvenite prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România, pensionarii care s-au stabilit în străinătate au obligaţia de a transmite anual, la anumite intervale de timp, un document special, prin intermediul căruia trebuie să facă dovada faptului că… trăiesc, actul purtând denumirea de ”Certificat de viaţă”! Subliniind faptul că dacă nu se prezintă ”Certificatul de viață” la termenele stabilite prin lege pensia va fi suspendată, primul termen fiind 31 martie, Graziella Chițu- consilier în cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice al Casei Județene de Pensii Prahova, ne-a precizat: ”Conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, beneficiarii nerezidenți au obligația de a transmite, din propria inițiativă, de două ori pe an, respectiv semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, Certificatul de viață semnat în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă. Certificatul de viață se transmite casei de pensii de către beneficiarii nerezidenți din proprie inițiativă. Beneficiarul nerezident are obligația de a semna certificatul de viață în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de ședere permanentă, după caz, respectiva autoritate certificând acest fapt. Acesta are obligația de a semna partea A a Certificatului de viață în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de reședință, respectiv de domiciliu, după caz, care poate fi: instituție de pensii; autoritate administrativă locală; un notar public; un oficiu consular al României; un birou al unuia din patronatele cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat protocoale de colaborare, precum Institutul Național de Asistență Socială, Institutul Național Confederal de Asistență și Institutul de Tutelă și Asistență a Muncitorilor, toate din Italia. Transmiterea Certificatului de viață către Casa Județeană de Pensii Prahova se poate face fie în format electronic, scanat, pe adresa oficială de e-mail a instituției office@pensiiprahova.ro, fie prin poștă, la sediul instituției din Ploiești, strada Nicolae Iorga nr.1, județul Prahova. Dacă nu se prezintă Certificatul de Viață, pensia va fi suspendată”.

Conform unor date centralizate până în prezent, Casa Județeană de Pensii Prahova exportă în străinătate 2.035 de pensii și alte drepturi de asigurări sociale în țări precum Spania, Germania, Canada, SUA, Austria, Anglia, Australia, Mexic, Elveția, Cehia etc. De adăugat faptul că pensionarii prahoveni stabiliți în străinătate își pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de reședință (stat de ședere obișnuită), în contul bancar declarat la Casa Județeană de Pensii Prahova. În conformitate cu legislația comunitară în vigoare, persoana care are dreptul la pensii și la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislației române, va beneficia de aceste prestații chiar dacă locul sau de ședere obișnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE. De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toți beneficiarii sistemului public de pensii și luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE și nici nu își pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plății drepturilor cuvenite din sistemul public de pensii și pe teritoriul statelor extracomunitare.