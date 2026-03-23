Potrivit unei informări a Judecătoriei Ploiești, Consiliul Superior al Magistraturii a scos la concurs 140 de posturi de grefier cu studii superioare juridice la nivel național, respectiv 70 pentru instanțe și alte 70 pentru parchete!

Înscrierile se pot face până la data 2 aprilie 2026, iar concursul se va desfășura în data de 17 mai 2026, durata cursurilor fiind de șase 6 luni.

Dosarul (scanat) se depune online, pe platforma https://csmapp.csm1909.ro., la tribunalul de pe raza cărui își are domiciliul candidatul. Acesta trebuie să conțină: Actul de identitate; Diploma de licență; Certificatele de cazier judiciar și fiscal; Adeverința medicală; Dovada plății taxei de înscriere (800 de lei).

Probele de examen, scrise, sunt la disciplinele: Procedură penală; Procedură civilă; Organizare judiciară.