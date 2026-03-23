Deși pornea cu prima șansă în întâlnirea cu codașa clasamentului, Petrolul a cedat toate cele trei puncte în fața Metaloglobusului, complicându-și enorm situația în lupta pentru evitarea retrogradării. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către Purece (74), din lovitură de pedeapsă.

Petrolul a arătat ca o favorită doar în primele minute ale confruntării de la Clinceni. Gavrilaș (3) a avut un reflex excelent la șutul expediat de către Dulca și le-a anulat „lupilor” șansa de a deschide rapid scorul, iar, ulterior, jocul a intrat pe făgașul dorit de gazde.

Metaloglobus a știut cum să absoarbă presiunea de început exercitată de către elevii lui Eugen Neagoe și a mizat pe faptul că, odată cu trecerea timpului, „galben-albaștrii” vor intra într-o zonă în care precipitarea și nesiguranța își vor spune cuvântul.

Amfitrionii au trecut pe lângă deschiderea scorului în finalul primei reprize, atunci când Bălbărău l-a blocat salvator pe Huiban (45+1), au mai avut o șasă uriașă prin Sabater (68) și, până la urmă, și-au atins scopul, înscriind golul victoriei prin Purece (74), cel care a transformat un penalty obținut după un henț comis de către Boțogan!

O înfrângere care doare, dar care, în același timp, trebuie să însemne și o trezire la realitate. Petrolul se distanțează la patru lungimi de zona „safe” a clasamentului și, de aici înainte, orice nou pas greșit poate avea consecințe fatale. Urmează două săptămâni de pauză în campionat, timp pentru reflecție și pentru găsirea stării de spirit necesare, astfel încât revenirea pe teren, în confruntarea devenită deja cvasidecisivă cu Csikszereda (luni, 6 aprilie, ora 17.00, stadion „Ilie Oană”) să marcheze revirimentul nu doar necesar, ci chiar obligatoriu.

Foto: Răzvan Păsărică.

Metaloglobus București – FC Petrolul 1-0 (0-0)

Marcator: Purece (74).

Metaloglobus: Gavrilaș (cpt) – Țârlea, Camara, Bădescu (61 Ghifus), Sava – Moreira, Sabater – Abbey (72 Zakir), Purece (83 Al. Gheorghe), Huiban (61 Cestor) – Popa (83 Visic). Antrenor: Florin Bratu.

FC Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Papp (39 Ignat), Roche, Prce (55 Hanca) – Dulca, Dongmo – R. Pop (55 Boțogan), Jyry, Rafinha (62 Aimbetov) – Grozav (cpt). Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonașe galbene: Gavrilaș (90+5), Vrsic (90+6)/Papp (11), Pop (49), Dulca (57), Ignat (85).

Au arbitrat: Iulian Călin – George Neacșu și Nicușor Marin. Rezervă: Ana Maria Terteleac.

Arbitru VAR: George Găman. Arbitru AVAR: Vasile Marinescu.

Observatori: Corneliu Fecioru și Bogdan Buhuș.

Au plecat… să uite

Doi dintre componenții lotului petrolist au plecat spre echipele naționale imediat după confruntarea de la Clinceni, cu Metaloglobus București. Competițiile interne vor intra într-o pauză de două săptămâni, pentru a face loc jocurilor la nivel inter-țări, oficiale sau doar de pregătire.

Pentru ALIN BOȚOGAN (22 ani) va urma „dubla” cu Kosovo (27 martie, ora 20.00, Pristina) și San Marino (31 martie, ora 19.00, Târgoviște), din cadrul preliminariilor Campionatului European „U21” din 2027. Mijlocașul „lupilor” este, de altfel, un obișnuit al convocărilor la reprezentativa de tineret a României, evoluând în toate cele cinci partide disputate anterior în această campanie de calificare, în patru dintre acestea fiind titular.

Și pentru YOHAN ROCHE (28 ani) prezența la echipa națională a devenit o obișnuință, fundașul central al „lupilor” urmând să plece către Maroc, acolo unde reprezentativa Beninului se va reuni pentru un stagiu de pregătire. Naționala africană are programate și două jocuri de verificare, cu Libia (27 martie) și cu Guineea (31 martie). Roche are, până acum, 25 de prezențe pentru Benin, cu care, la începutul anului, a participat la turneul final al Cupei Africii.