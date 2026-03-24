Un nou document al Ministerului Educației, intitulat „Profilul profesional al managerului școlar”, propune o viziune nouă a instituției directorului școlar, căruia îi atribuie mai multe abilități, mai multe responsabilități și care are nevoie de mai multe competențe, potrivit ­Mediafax.

Ministerul Educației redefinește, prac­tice, funcția de director de școală, așezând-o într-o paradigmă nouă, după criterii mai clare și competențe ­evaluabile.

Documentul „Profilul profesional al managerului școlar”, publicat de Ministerul Educației, arată că rolul directorului de școală nu mai este predominant administrativ, ci devine unul strategic, cu responsabilitate asupra calității educației, este mai mult centrat pe rezultatele elevilor și pe cultura organizațională din școală.

Directorul este definit ca „lider pedagogic, strategic și organizațional”, cu impact direct asupra modului în care funcționează școala și asupra performanțelor acesteia.Directorul școlar are obligația ca, anual, să prezinte un raport privind calitatea educțaiei și să aibă un rol activ în triada părinți – elevi – autorități.

Potrivit documentului, directorul este reprezentant legal al școlii, gestionează bugetul (e ordonator de credite), răspunde public pentru performanețele instituției și decide în privința personalului (angajare, evaluare, formare).

Noua viziune transformă directorul într-un manager complet, responsabil de strategie și dezvoltare instituțională, gestionarea bugetului și resurselor, calitatea procesului educațional, formarea profesorilor, relația cu comunitatea și partenerii. Un element central al noului profil este utilizarea datelor în management: analiza rezultatelor elevilor, monitorizarea performanței școlii, elaborarea de planuri de îmbunătățire.

Directorii sunt obligați să implementeze mecanisme de evaluare internă și să ia decizii fundamentate pe indicatori concreți, nu pe intuiție.

Profilul încurajează deschiderea școlii către exterior prin parteneriate cu autorități și ONG-uri, redactarea de proiecte europene (Erasmus+, eTwinning) și atragerea de fonduri externe.

Stăpânirea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională devine obligatorie.

Noua definiție a rolului de director vine în contextul Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și urmărește alinierea sistemului românesc la standardele europene.