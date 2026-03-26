Potrivit conducerii Primăriei Ploiești, vineri, 27 martie a.c., încep lucrările de asfaltare pe str. Bobâlna. Astfel, timp de aproximativ 10 zile, în funcție de condițiile meteo, strada menționată va avea alternativ sensuri închise circulației auto și se va folosi semaforizare alternativă pentru dirijarea traficului. De asemenea, tot pe data de 27 martie a.c., vor începe lucrările și la intersecția străzii Laboratorului cu Poligonului, situație care va duce la închiderea circulației rutiere pe o rază de 70 m în zona giratoriului nou creat la intersecția celor două străzi. Având în vedere efectuarea acestor lucrări, șoferii sunt anunțați că se va putea intra pe str. Laboratorului dinspre Bd. Republicii până la 70 m de giratoriu (valabil pentru riverani), unde va fi montat și un indicator rutier cu semnificația „Drum înfundat” la intrarea dinspre Bd. Republicii. De asemenea, se va putea intra pe str.Poligonului dinspre Șoseaua Vestului până la 70 m de giratoriu (valabil pentru riverani), unde va fi montat, de asemenea, un indicator rutier cu semnificația „Drum înfundat” la intrarea dinspre Șoseaua Vestului, accesul către zona depozitelor frigorifere urmând să se realizeze cu intrare dinspre str. Gh. Gr. Cantacuzino, folosindu-se noua arteră amenajată, municipalitatea luând în calcul că perioada de restricții pe str. Laboratorului va fi de o săptămână, în funcție și de condițiile meteo.

Pe de altă parte, autoritățile locale au mai anunțat noi reguli de trafic rutier și pe str. Logofăt Tăutu. Concret, începând cu data de 24 martie a.c., se execută lucrări pentru resistematizarea rutieră pe strada menționată, astfel: pe str. Logofăt Tăutu, respectiv pe tronsonul cuprins între str. Vasile Lupu și str. Gh. Gr. Cantacuzino, se circulă în ambele sensuri, iar pentru a se fluidiza traficul, s-a amplasat un indicator rutier cu semnificația “Oprirea Interzisă” pe partea stângă a sensului de mers către str. Elena Doamna; sunt amplasate indicatoarele “Oprire” și “Obligatoriu dreapta” la ieșirea de pe str. Logofăt Tăutu către str. Gh. Gr. Cantacuzino; pe str. Logofăt Tăutu, la intersecția cu str. Vasile Lupu, s-a montat indicatorul rutier “Accesul interzis” pe partea dreaptă a sensului de mers, dinspre str. Gh. Gr. Cantacuzino către str. Elena Doamna. În acest context, autoritățile locale au precizat că toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.