Luiza Rădulescu Pintilie

Deși contexul internațional actual este marcat de o instabilitate care s-a acutizat în ultima perioadă, accentuând, în opinia analiștilor, și riscul real al unei recesiuni globale și al încetinirii schimburilor comerciale, activitatea de producție de la Uzina Mecanică Plopeni este concentrată pe onorarea angajamentelor stabilite prin contractele deja încheiate, atât în ceea ce privește standardele de calitate impuse, cât și încadrarea în termenele asumate.

Astfel, după cum ne-a confirmat directorul general al societății, Tiberiu Pîrvu, s-a trecut deja la fabricarea muniției de calibru NATO 105 mm, acest tip de muniție reprezentând- alături de calibrul NATO 155 mm – calibrele cele mai comune în artileria modernă, cel dintâi caracterizându-se prin ușurință în operațiunile de transport, manevrabilitate ridicată și o rată de foc rapidă, iar celuilalt tip fiindu-i specifică în special distanță mare de tragere, ce poate depăși peste

30-40 km. Practic, acestea reprezintă, în prezent, principalele standarde NATO, cu aplicabilitate pe scară largă, în diferite tipuri de misiuni, de la sprijin direct de foc la distrugere strategică. Muniția de calibru 105 mm ce va fi realizată la Uzina Mecanică Plopeni va fi destinată exportului, cel mai probabil în Germania. În același timp, echipa managerială a societății prahovene își continuă eforturile legate de începerea activității productive în cadrul unui alt proiect important, ce vizează confecționarea muniției pentru drone, negociat în toamna anului trecut cu firma Pheonix MS din Bistrița Năsăud.