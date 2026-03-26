N. Dumitrescu

Conform celei mai recente centralizări, la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova sunt în plată 19.644 de pensii de urmaș, 4.574 de beneficiari fiind arondați la instituția care are sediul în Câmpina, iar 15.070 la sediul de la Ploiești, cu mențiunea că, la data de 30 noiembrie 2025, la nivelul județului erau înregistrați, în total, 288.640 de pensionari. ”Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmaş în următoarele condiții:până la vârsta de 16 ani, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; pe toată durata invalidităţii, de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre primele două situaţii menționate. Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Soţul supravieţuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare are dreptul la pensie de urmaş pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an şi dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Soţul supravieţuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare are dreptul la pensie de urmaş indiferent de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la dată decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare sau acestea sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată”, ne-a precizat Graziella Chițu, consilier în cadrul Serviciului Comunicare și Relații Publice din cadrul Casei Județene de Pensii Prahova, de la care am primit și detalii referitoare la cuantumul acestui tip de pensie. Astfel, în conformitate cu prevederile legale, pensia de urmaş se stabileşte prin raportare la pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat sau la pensia de invaliditate de gradul I aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, după caz. ”Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din numărul total de puncte realizat de susţinător aferent pensiei prevăzute anterior în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 50% – pentru un singur urmaş; 75% – pentru doi urmaşi; 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi. Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie. Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte”, ne-a mai menționat Grazziela Chițu.