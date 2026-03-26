Echipa secundă a CSM BBA Petrolul Ploieşti a câştigat, scor 94-68 (22-16, 25-12, 26-13, 21-27), partida susţinută pe terenul celor de la CSM Corona 2 Braşov, din etapa a 20-a a Ligii 1 de Baschet Masculin, Grupa Echipelor Satelit.

Un meci în care toţi cei 9 jucători care au făcut deplasarea au marcat a fost rezolvat de băieţii noştri încă din prima repriză, pe care au încheiat-o cu avans de 19 puncte. Cristi Trandafir a folosit următorul lot de jucători: R. Movileanu (18 puncte, 3×3), F. Diaconescu (17, 3×3), M. Necula (17, 3×3), R. Mihalache (16), Oct. Ion (11, 3×3), V. Borcan (8), A. Bădicioiu (3), D. Ilie (3, 1×3) şi R. Pătraru (1).

CSM BBA Petrolul Ploieşti are bilanţ 7/3 în Grupa Echipelor Satelit şi va juca în etapa următoare duminică, 5 aprilie, pe teren propriu, cu CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 2.

Calificare lejeră

Echipa de baschet „U16″ a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti merge în Faza Semifinală a campionatului după un parcurs fără greşeală în primele două faze zonale, punctat de 9 victorii consecutive obţinute. Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan, Cristi Trandafir şi Paula Nica au câştigat, în ultima etapă a Fazei a II-a Zonale – Grupa C, cu 61-57 (12-17, 11-12, 17-21, 21-7) în deplasarea de la SCM”U” Craiova, fiindu-i suficient un singur sfert bun, ultimul (când a revenit spectaculos pe tabelă, primind doar 7 puncte), pentru a evita un eşec ce se prefigura după primele 30 de minute.

Pentru CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti, au jucat: E. Nnamchi (16 puncte), Al. Iambu (13), L. Grigore (7, 1×3), E. Dobre (7, 2×3), R. Potop (7), V. Ghiman (6, 2×3), R. Constantinescu (2), R. Frăţilă (2), A. Ivan (1), I. Aron, V. Gheorghe şi D. Răducanu.

Turneul semifinal al campionatului, în care echipa noastră va face parte din Grupa 3, alături de ocupanta poziţiei secunde în Grupa B, ABC Hoops Braşov, şi formaţiile de pe locurile 3 (CSU Andu Sibiu sau ACS Stomart Iaşi) şi 6 (ABC Galactica Braşov sau CS Vâlcea) din Grupa Naţională, este programat în perioada 25-27 aprilie.