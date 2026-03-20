După runda de la finele acestei săptămâni, Liga I, Liga 2 și competițiile de Elită – tineret și juniori U 17 vor lua pauză, începând de săptămâna viitoare intrând în ”focuri” reprezentativele naționale.

Nu doar barajul pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada este așteptat de fanii echipei Naționale, deși, clar, acesta reprezintă miza principală, și alte loturi reprezentative având de disputat meciuri oficiale și turnee de calificare.

Astfel, reprezentativa formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 luptă în această lună pentru calificarea la Campionatul European ce va avea loc în Estonia.

Tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu joacă într-o grupă alături de Islanda, Portugalia și Italia (gazda mini-turneului). Doar prima clasată se califică la turneul final!

Programul meciurilor este ­următorul:

Miercuri, 25 martie, ora 15:00 (ora locală 14:00), stadion Carlo Angelo Luzi (Gualdo Tadino): Islanda – ROMÂNIA

Sâmbătă, 28 martie, ora 13:00 (ora locală 12:00), stadion Carlo Angelo Luzi (Gualdo Tadino): Portugalia – ROMÂNIA

Marți, 31 martie, ora 19:00 (ora locală 18:00), stadion Pietro Berbetti (Gubbio): ROMÂNIA – Italia

Meciul împotriva Italiei va putea fi urmărit în direct pe YouTube FRF TV.

România U17 a ajuns în runda decisivă pentru EURO 2026 după ce în toamna trecută a terminat pe locul secund în grupă cu Franța (1-1), Israel ­(1-1) și Azerbaidjan (5-1).

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu este următorul:

PORTARI

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);

FUNDAȘI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

MIJLOCAȘI

Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

ATACANȚI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRA (Borussia Mönchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).