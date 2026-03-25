Ieri, pompierii militari prahoveni au fost alertaţi că în satul Pleaşa – Comuna Blejoi, a luat foc o garsonieră, la faţa locului fiind mobilizate forțe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o autoscară,

precum și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detașamentul 2 Ploiești.

„Incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, manifestându-se cu degajări de fum, iar 11 locatari ai blocului s-au autoevacuat în siguranță, fără a exista persoane surprinse în interior. Flăcările au afectat bucătăria garsonierei, iar cauza probabilă a producerii incendiului, stabilită la finalizarea intervenției, a fost un scurtcircuit electric la un aparat de încălzire a apei”, a informat ISU Prahova.