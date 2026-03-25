Echipa de baschet seniori CSM BBA Petrolul Ploieşti deschide, astăzi, etapa a 24-a a Ligii Naţionale de Baschet Masculin – BCR cu jocul programat la ora 16:00 pe terenul celei mai în formă grupări a momentului, CS Dinamo Bucureşti. „Câinii” sunt într-o serie de 9 victorii consecutive graţie căreia au urcat până pe poziţia secundă a clasamentului sezonului regulat, aşa că pornesc cu prima şansă în confruntarea din această după-amiază.

Băieţii noştri sunt în căutarea succesului care să-i scoată din pasa proastă din ultima vreme, obiectiv pentru care au nevoie de mai multă constanţă în joc, nu doar de secvenţe bune ale meciului, aşa cum a fost, sâmbătă, cu Corona Braşov. Antrenorul Milan Skobalj nu se confruntă cu probleme de lot în perspectiva întâlnirii de mâine.

Întâlnirea din Sala „Dinamo” va fi arbitrată de Vlad Potra (Cluj Napoca), Andrei Răileanu (Braşov) şi Alexandru Nicolae (Bucureşti), iar comisar din partea FRB va fi Constantin Ioan (Bucureşti).Partida va putea fi urmărită pe canalul de youtube al Federaţiei Române de Baschet: https://www.youtube.com/@frb-tv.