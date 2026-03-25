G.Marin

Lăsând deoparte amărăciunea rușinii pățite la Buzău, în fața reprezentativei Turciei, ne îndreptăm atenția și spre bucuria adusă comunității handbalistice prahovene de unul dintre cei mai reprezentativi membri ai ultimilor ani. Vorbim despre debutul în echipa națională de seniori a portarului Denis Ștefan, crescut la clubul CSM Ploiești într-o familie în care handbalul este universul casei: mama, antrenoare, iar tatăl- arbitru internațional. Acum, Denis Ștefan este legitimat la HC Buzău 2012, dar este împrumutat la CSA Steaua București.

Echipa națională s-a trezit pe nepusă masă într-o criză a portarilor din cauza accidentărilor, una mai proaspătă, ca a lui Dan Vasile, în meciul tur cu Turcia, sau alta ceva mai veche, ca a lui Ionuț Iancu, un alt prahovean. Astfel că Denis Ștefan a fost convocat de urgență la echipa națională, el venind direct din Franța, unde apucase deja să joace în primul meci al turneului pe care echipa națională de tineret tocmai îl efectua. Debutul în echipa națională de seniori reprezintă o bornă demnă de luat în seamă, o scânteie care poate aprinde un foc mare în această vreme care duce dorul valorilor adevărate. Chemat de pe bancă mai întâi în minutul 10:45 al meciului de la Buzău pentru a încerca să apere o aruncare de la 7 metri acordată turcilor, apoi prezent în poartă pentru aproape zece minute în partea secundă a întâlnirii, Denis Ștefan a apărat două aruncări adverse și a fost foarte aproape să mai respingă alte câteva mingi.

La finalul partidei, chiar dacă era afectat de rezultatul final, Denis Ștefan a oferit o scurtă declarație, în exclusivitate, pentru „Prahova”: „Mulțumesc pentru felicitările adresate pentru debutul meu. Din păcate, rezultatul nu a fost cel dorit de noi. A fost un meci dificil, cum ne și așteptam, în ciuda diferenței cu care băieții au câștigat meciul tur, pentru că știam că turcii vin relaxați. Când joci relaxat, joci mai bine. Eu sunt bucuros că am avut ocazia de a debuta în echipa națională de seniori la 19 ani. Acest lucru mă încurajează să muncesc din ce în ce mai mult, pentru a mai putea fi convocat. Sper să mai am astfel de prilejuri, chiar dacă astăzi (n.n.- duminica trecută) nu a fost cea mai bună zi a mea. Am avut ceva emoții, dar când am intrat pe parchet am trimis emoțiile și tot restul la vestiar”.

Foto: Costin Alexandrescu