Rezultatele înregistrate de echipele ­prahovene în săptămâna trecută:

Divizia A feminin, Play-out, etapa a III-a

CS Județean Prahova Ploiești – CSM Făgăraș 28-26 (15-14)

CSJ Prahova: B. Voicilă 3, 14%, M. Rădoiu 1, 20%, K. Gagiu 1, 20% – M. Zamfirescu 9, D. Andrița 7 (3 din „7 metri”), A. Coman 5, Ciocan 3, D. Ion 2, B. Sărățeanu 1, E. Dan Zamfir 1, A. Grigore, M. Dumitru, A. Stoica, A. Grigorescu, M. Iordache. Antrenori: Cr. Roșu, A. Panaite, A. Dumitru.

CSM Făgăraș: E. Dulgheru 5, 21%, C. Ciobotaru 3, 25% – I. Petrea 11 (8), A. Ioniță 5, A. Gherghel 3, Al. Enescu 3, A. Angheluță 3, S. Oliniuc 1, A. Toma, P. Grecu, S. Stoica, D. Ludu, A. Leancu, T. Cerghizan. Antrenor: D. Opriș.

În celălalt meci al turneului play-out: CSM Unirea Slobozia – CSU Neptun Constanța 39-29 (19-12).

În urma acestor rezultate, CS Județean Prahova s-a instalat pe locul al doilea, cu 4 puncte.

Juniori I masculin, Turneu Semifinal

S-a efectuat tragerea la sorți a grupelor Turneului Semifinal, care este programat în perioada 1-3 aprilie. ACS Academia Junior Ploiești a fost repartizată în grupa 1 și va juca cu CSȘ Odorheiul Secuiesc (1 aprilie), LPS Suceava (2 aprilie) și SCM Politehnica Timișoara (3 aprilie). CSM Ploiești, repartizată în grupa 3, va întâlni, în ordine, în aceleași zile menționate mai sus, AH Minaur Baia Mare, CS Dinamo București și ACS HC Buzău 2012. Primele două clasate din cele patru grupe vor promova în Turneul Final, luptând pentru titlul de campion al României la această categorie de vârstă.

Juniori II feminin, seria B, etapa a XVI-a

CSȘ 6 București – CS Câmpina 31-31 (15-12). Principalele marcatoare pentru Câmpina: A. Dragomir 13 (1), C. Vasile 7 (6), S. Robu 4.

CSM Râmnicu Sărat – CS Județean Prahova Ploiești ­23-38 (11-17). Cele mai multe goluri pentru CSJ: D. Gheorghe 10, P. Sima 9 (1), A. Popescu 8 (2).

CSM Ploiești a stat.

În urma rezultatelor înregistrate, CSM Ploiești ocupă locul secund, cu 24 de puncte, CS Câmpina este a patra, cu 16 puncte, în timp ce CS Județean Prahova Ploiești este penultima, a opta, cu doar 4 puncte.

Duminică, 29 februarie, etapa a XVII-a echipele prahovene vor avea următorul program: CS Județean Prahova Ploiești – CS Câmpina și LPS Brăila – CSM Ploiești.

Juniori III feminin, seria D, etapa a XVIII-a

HC Activ CSO Plopeni – ACS Academia Junior Ploiești 26-36 (11-16). Principalele marcatoare: A: Frățilă 11 (5), S. Rîchită 6, M. Dumău 5 (Activ), C. Dumitrache 7 (1), M. Sora 6 (1), D. Constantin (Academia Junior).

CSO Mizil – CSȘ Municipiul Ploiești 19-18 (6-8). Principalele marcatoare: N. Marinescu 7 (4), N. Ristoiu 5 (Mizil), D. Dobrescu 11 (2), N. Marin 2 (CSȘ).

CSM Ploiești stă, în timp ce partida LPS Iolanda Balaș-Söter Buzău – CS Ariceștii Rahtivani este programată pentru astăzi.

Clasamentul din acest moment este dominat de CSM Ploiești, chiar dacă nu a avut joc programat în această etapă. Cele 16 victorii din tot atâtea posibile i-au asigurat primul loc și, implicit, calificarea în Turneul Semifinal 1. Pe locul secund se află ACS Academia Junior Ploiești, cu 26 de puncte, iar podiumul este completat de SC Ariceștii Rahtivani, cu 24 de puncte, dar cu un joc mai puțin disputat. În eventualitatea extrem de probabilă că echipa din Ariceștii Rahtivani va câștiga partida de astăzi cu ultima clasată (doar 2 puncte) va acumula tot 26 de puncte și, pentru stabilirea clasamentului final, vor intra în funcție criteriile de departajare. Deși regulamentul competiției elaborat de FRH – stufos de nu se poate, pe șapte (!!!) pagini, dintre care prima este pagina de titlu – nu conține niciun astfel de criteriu (!!!!!!), putem aprecia că se vor aplica criteriile incluse în regulamentul altor competiții de juniori din acest an. Conform acestora, primul criteriu de departajare în clasamentul final ar fi rezultatele directe, spre deosebire de clasamentele intermediare, în care se consideră mai întâi diferența de golaveraj. În acest caz, ACS Academia Junior Ploiești ar fi avantajată, care a pierdut meciul din tur, 31-32, dar a câștigat returul de la Ploiești cu 32-29. Situația este importantă pentru că este decisivă pentru stabilirea celei de-a doua echipe calificate pentru Turneul Semifinal 1. Celelalte echipe prahovene au încheiat meciurile din grupă pe locurile: 5. HC Activ CSO Plopeni, 13 puncte; 7. CSO Mizil 8 puncte; 8. CSȘ Municipiul Ploiești 5 puncte, dar penalizată cu 3 puncte.