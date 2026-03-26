Astăzi, de la ora 19:00, ora României, tricolorii dispută în deplasare împotriva Turciei semifinala într-o singură manșă a play-off-ului CM 2026. Este episodul 9 din istoricul meciurilor noastre la Istanbul! Palmaresul tricolorilor raportat la Istanbul înseamnă până azi opt partide jucate în capitala de azi a Turciei, cu câte două victorii pentru fiecare reprezentativă și patru meciuri încheiate la egalitate.

Povestea începe încă din 1923, cu un amical terminat 2-2, meci cu semnificație aparte în istoricul adversarilor noștri. A fost primul lor meci la nivel de reprezentativă, debutul istoric al Turciei pe scena internațională!

Peste trei ani, am revenit pentru un meci de pregătire, iar de data asta tricolorii s-au impus cu 3-1. Au marcat Semler, „dublă”, și Matek pentru ai noștri, cu Teofil Moraru selecționer.

Legături speciale pentru ­Mircea Lucescu

Anul 1959 aduce trei premiere. Meci oficial Turcia – România la Istanbul, în preliminariile EURO 1960. Prima înfrângere pentru noi, din păcate, 0-2. Și partidă disputată pe stadionul „Mithat Pașa”, fix pe locul unde joi tricolorii luptă pentru Mondial! Primele două meciuri jucate la Istanbul fuseseră găzduite de arena Taksim, închisă în 1939 și demolată în 1940.

În 1975 și 1978 tricolorii revin la Istanbul și de fiecare dată se termină la fel, 1-1. Întâi un amical, apoi un meci contând pentru Cupa Balcanică. Selecționeri au fost Valentin Stănescu, respectiv Ștefan Covaci, iar marcatorii noștri chiar Mircea Lucescu, selecționerul nostru de azi, pe Inonu!, urmat de Dudu Georgescu, la trei ani distanță.

Până la Revoluția din 1989, încă un amical și… tot 1-1! S-a întâmplat în 1983, cu… Mircea Lucescu selecționer! Și Romulus Gabor marcator pentru noi. E 1-1 după Revoluție, dar ultima victorie e a noastră. După 1990 avem două confruntări în capitala Turciei. Prima dintre ele, tot cu caracter amical, a fost câștigată de gazde cu 2-0, în 2010. Iar a doua, în preliminarii de Mondial 2014, adjudecată de noi cu 1-0, în 2012! Gol – Gicu Grozav (foto).

Lotul României:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

„Zidul Galben“, la Istanbul

Peste 2.500 de suporteri români se vor afla în tribune, în această seară! Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorități în Piața Taksim – Parcul Gezi. Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi stegulețe din partea reprezentanților FRF. Este important de știut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spațiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliției, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparține gazdelor, iar orele sunt recomandate de autoritățile locale. Porțile stadionului se vor deschide la ora 17:00.