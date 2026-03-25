LIGA a 5-a, Seria EST, Etapa 18

CS Blejoi 2 – CS Bucov Pleașa 0 – 1

CS Unirea Urlaţi – AS Viitorul 2018 Ceptura 0 – 1

CSO Mizil – AS Olimpia Cireșanu 1976 1 – 0

AS Brădetul Ștefeşti 1951 – Avântul Tomşani 4 – 1

Vulturul Zănoaga – CS Măneşti 2013 Băltiţa 2 – 2

AS Real Boys Vălenii de Munte – Podgoria Vadu Săpat 2 – 1

CSM Ploieşti – ACS Viitorul 2018 Cosminele 0 – 1

AS Starchiojd – ACS Progresul Aluniş 1 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Viitorul 2018 Ceptura 18 14 3 1 48 17 45p

2 CS Unirea Urlaţi 18 14 1 3 52 21 43p

3 ACS Viitorul 2018 Cosminele 18 13 2 3 56 27 41p

4 AS Real Boys Vălenii de Munte 18 11 2 5 40 29 35p

5 CS Bucov Pleașa 18 10 2 6 36 25 32p

6 AS Brădetul Ștefeşti 1951 18 10 1 7 40 30 31p

7 ACS Progresul Aluniş 18 9 3 6 45 36 30p

8 AS Olimpia Cireșanu 1976 18 9 1 8 39 37 28p

9 AS Starchiojd 18 8 2 8 56 42 26p

10 CS Blejoi 2 18 7 1 10 33 51 22p

11 CS Măneşti 2013 Băltiţa 18 6 1 11 35 60 19p

12 CSO Mizil 18 6 0 12 29 41 18p

13 Podgoria Vadu Săpat 18 5 3 10 41 57 18p

14 CSM Ploieşti 18 4 1 13 23 49 13p

15 Avântul Tomşani 18 2 3 13 25 47 9p

16 Vulturul Zănoaga 18 2 2 14 31 60 8p

LIGA a 5-a, Seria VEST, Etapa 18

CS Ariceștii Rahtivani – CS Caraimanul Bușteni 1 – 2

ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii – AS Genesis Filipeștii de Pădure 1 – 3

CS Șirna Varnița – CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 0 – 1

CS Scorţeni Bordeni – ACS Sportul Câmpina 1 – 4

ACS Petrolul Ologeni – Voința Adunați 2 – 1

ACS Viitorul Puchenii Mari – FC Muscelul Câmpina 0 – 1

AS Targşorul Vechi Stăncești – Avântul Măgureni 2 – 1

CS Strejnicu 2021 – CS Unirea Cocorăştii Colţ 1 – 1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Mănești 2013 Arizona Zalhanaua 18 14 0 4 61 23 42p

2 FC Muscelul Câmpina 18 13 2 3 55 21 41p

3 CS Caraimanul Bușteni 18 13 1 4 57 18 40p

4 CS Unirea Cocorăştii Colţ 18 12 3 3 54 33 39p

5 CS Strejnicu 2021 18 12 1 5 42 26 37p

6 CS Ariceștii Rahtivani 18 12 0 6 72 39 36p

7 Avântul Măgureni 18 10 1 7 47 35 31p

8 AS Genesis Filipeștii de Pădure 18 10 0 8 40 30 30p

9 AS Târgşorul Vechi Stăncești 18 7 4 7 28 27 25p

10 ACS Petrolul Ologeni 18 6 4 8 33 38 22p

11 ACS Sportul Câmpina 18 5 5 8 32 28 20p

12 Voința Adunați 18 5 5 8 27 29 20p

13 CS Scorţeni Bordeni 18 5 3 10 28 48 18p

14 CS Șirna Varnița 18 2 0 16 21 79 6p

15 ACS Viitorul Puchenii Mari 18 1 2 15 13 85 5p

16 ACS Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 18 1 1 16 31 82 4p

LIGA a 6-a, Seria SUD, Etapa 15

Progresul Coslegi – Speranţa Olari 2 – 1

ACS Gherghița 2 – AS Potigrafu ?-?

Viitorul Poienarii Burchii – Recolta Dumbrava 1 – 4

Voinţa Vadu Părului – Prahova Tinosu 1 – 1

CS Şirna II Brăteşti – Viitorul Predeşti 1 – 0

CS Valea Călugărească 2 – AS Juniorul Şirna 1 – 2

AS Gorgota – Unirea Lacul Turcului 4 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Potigrafu 13 8 5 0 47 17 29p

2 Progresul Coslegi 13 8 4 1 55 24 28p

3 Recolta Dumbrava 14 8 2 4 58 30 26p

4 AS Juniorul Şirna 14 8 2 4 42 30 26p

5 AS Gorgota 14 7 4 3 39 26 25p

6 Viitorul Poienarii Burchii 14 6 5 3 37 27 23p

7 CS Valea Călugărească 2 14 7 1 6 37 30 22p

8 Unirea Lacul Turcului 14 4 2 8 44 46 14p

9 Speranţa Olari 14 4 2 8 28 39 14p

10 Viitorul Predeşti 14 3 3 8 28 38 12p

11 Prahova Tinosu 14 3 3 8 22 62 12p

12 CS Şirna II Brăteşti 14 3 2 9 23 50 11p

13 Voinţa Vadu Părului 14 2 3 9 17 58 9p

LIGA a 6-a, Seria VEST, Etapa 15

CS Brazi Popeşti – ACS Provița de Sus 1 – 1

CS Şotrile – CS Scorţeni Mislea 2 – 1

Viitorul Filipeștii de Pădure – ACS Țipărești 1 – 6

CS Cornu 2 – CSC Berceni 3 – 2

Carpaţi MEFIN Sinaia – Steaua Mărgineni 6 – 1

ACS Progresul Provița de Jos – Unirea Bărcănești 6 – 0

AS Unirea Ploiești 2024 – Gloria Vâlcăneşti 2 – 0

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Unirea Ploiești 2024 15 11 2 2 45 21 35p

2 Steaua Mărgineni 15 11 0 4 55 23 33p

3 ACS Țipărești 15 10 2 3 50 34 32p

4 CS Şotrile 15 9 2 4 47 23 29p

5 CS Cornu 2 15 9 1 5 38 28 28p

6 ACS Progresul Provița de Jos 15 7 5 3 34 16 26p

7 ACS Provița de Sus 15 6 4 5 41 22 22p

8 Carpaţi MEFIN Sinaia 15 7 1 7 41 42 22p

9 CS Scorţeni Mislea 15 5 4 6 38 38 19p

10 CSC Berceni 15 5 1 9 38 51 16p

11 Unirea Bărcănești 15 4 0 11 21 56 12p

12 Gloria Vâlcăneşti 15 3 2 10 24 44 11p

13 CS Brazi Popeşti 15 2 4 9 15 47 10p

14 Viitorul Filipeștii de Pădure 15 1 2 12 13 55 5p

LIGA a 6-a, Seria EST, Etapa 18

Speranța Chiojdeanca – Viitorul Pantazi 3 – 0

Voinţa Călugăreni – Steaua Sângeru ?-?

*Joc întrerupt în minutul 65, la scorul de 7-1, după ce echipa oaspete a rămas în 6 jucători.

Progresul Boldeşti Grădiştea – AS Tineretul Loloiasca 2 – 0

CS Ceptura – AS Mehedinţa 3 – 1

Rapid Sălciile – Victoria Fântânele 1 – 3

Viitorul Iordăcheanu – Cricovul Cioceni 3 – 0

Viitorul Fulga – AS Ştiinţa Albeşti 0 – 2

Şoimii Apostolache – AS Ştiinţa Albeşti 2 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 AS Petrolistul Podenii Vechi 18 14 3 1 64 21 45p

2 Progresul Boldeşti Grădiştea 18 13 1 4 51 21 40p

3 AS Ştiinţa Albeşti 18 11 4 3 61 26 37p

4 Victoria Fântânele 18 11 2 5 44 27 35p

5 Rapid Sălciile 18 9 4 5 48 34 31p

6 Viitorul Iordăcheanu 18 9 2 7 43 34 29p

7 Şoimii Apostolache 18 8 3 7 50 33 27p

8 AS Mehedinţa 18 8 3 7 51 47 27p

9 Steaua Sângeru 17 8 1 8 31 43 25p

10 Speranța Chiojdeanca 18 7 2 9 41 40 23p

11 CS Ceptura 18 7 2 9 35 40 23p

12 AS Tineretul Loloiasca 18 6 2 10 30 48 20p

13 Voinţa Călugăreni 17 5 3 9 35 48 18p

14 Viitorul Fulga 18 4 3 11 34 58 15p

15 Viitorul Pantazi 18 1 4 13 26 62 7p

16 Cricovul Cioceni 18 2 1 15 21 83 7p

LIGA a 6-a, Seria NORD, Etapa 18

Viitorul Cerașu – ACS Viitorul Teișani 4 – 0

Tirana Homorâciu – ACS Gloria Predeal Sărari 0 – 2

ACS Progresul Bughea – Voinţa Măgurele 1 – 3

Voinţa 2009 Gornet – AS Tinereţea Izvoarele 5 – 1

ACS Avântul Cerașu – ACS Avântul Bertea 2 – 0

AS Tineretul Poiana Vărbilău – Luceafărul Drajna 4 – 1

Unirea Tricolor Lipăneşti – Flacăra Mălăieşti 1 – 2

Tricolor Coţofeneşti – AS Unirea Valea Dulce 1 – 2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 ACS Gloria Predeal Sărari 18 13 3 2 57 14 42p

2 Flacăra Mălăieşti 18 12 4 2 55 26 40p

3 AS Unirea Valea Dulce 18 11 4 3 31 18 37p

4 Viitorul Cerașu 18 11 1 6 56 31 34p

5 Voinţa Măgurele 18 11 1 6 44 25 34p

6 Voinţa 2009 Gornet 18 10 2 6 50 30 32p

7 ACS Avântul Cerașu 18 9 5 4 50 36 32p

8 Tirana Homorâciu 18 9 0 9 38 34 27p

9 ACS Viitorul Teișani 18 8 1 9 29 37 25p

10 AS Tineretul Poiana Vărbilău 18 7 1 10 36 47 22p

11 Unirea Tricolor Lipăneşti 18 6 3 9 39 44 21p

12 ACS Avântul Bertea 18 6 3 9 35 42 21p

13 Luceafărul Drajna 18 3 6 9 32 49 15p

14 AS Tinereţea Izvoarele 18 4 2 12 28 57 14p

15 ACS Progresul Bughea 18 4 1 13 24 69 13p

16 Tricolor Coţofeneşti 18 1 1 16 25 70 4p