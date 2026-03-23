V. S.

Echipa de robotică infO(1)Robotics, din cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, a obținut din nou calificarea la FIRST Tech Challenge 2026, care va avea loc în Houston, Statele Unite ale Americii, însă elevii au nevoie de 80.000 de euro pentru a-și asigura cheltuielile de deplasare, cazare, taxe și logistică.

În acest context, echipa infO(1)Robotics lansează un apel către companii, organizații și susținători ai educației să se alăture acestui demers prin sprijin financiar, contribuind la reprezentarea României pe scena internațională. Participarea la Campionatul Mondial reprezintă o oportunitate unică pentru elevii implicați de a concura alături de cele mai bune echipe din lume, de a-și dezvolta competențele tehnice și de a promova excelența în educația STEAM.

Pentru a transforma această oportunitate în realitate, echipa are nevoie de sprijin financiar. Orice contribuție, fie că este vorba despre sponsorizări, donații sau parteneriate, ajută la acoperirea costurilor și la susținerea performanței.

Contact pentru sponsorizări și parteneriate: Tudor Avram – 0726 229 698.

Fiecare dintre noi le poate veni în ajutor!

Performanțe remarcabile ale echipei infO(1)Robotics:

• Calificare la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge – Houston, SUA (2022);

• Calificare la Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge – Houston, SUA (2026);

• Obținerea premiului INSPIRE 2nd Place la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România;

• Stabilirea unui record mondial în cadrul regionalei de Sud-Est;

• Căpitan al alianței câștigătoare la competiția regională;

• Câștigarea premiului CONNECT 1st Place.