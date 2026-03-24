Organizatorii de la Wimbledon au anunțat introducerea unei noi tehnologii care le va permite jucătorilor să conteste direct deciziile de arbitraj, o premieră absolută în istoria de 147 de ani a turneului, potrivit BBC și Reuters, preluate de Hotnews.

Noua tehnologie de Video Review (VR) va fi disponibilă pentru a verifica scenarii specifice pe care sistemul automat de linii nu le poate acoperi.

Astfel, pentru prima oară în istoria turneului, jucătorii vor putea contesta faze precum cele în care mingea a sărit de două ori, a atins corpul sau racheta adversarului, ori situațiile în care un jucător a atins fileul. Tenismenii vor avea acum acest drept la Wimbledon, așa cum o pot face deja la US Open și Australian Open.

„Jucătorii vor avea dreptul să revizuiască anumite decizii luate de arbitrul de scaun fie la finalul unui punct, când un jucător oprește imediat jocul, fie imediat după finalizarea acestuia”, au precizat organizatorii turneului într-un comunicat citat de BBC.

De asemenea, spre deosebire de sistemul clasic pentru linii, jucătorii nu vor fi limitați în ceea ce privește numărul de revizuiri pe care le pot solicita. Tehnologia va fi disponibilă pe șase terenuri principale, inclusiv pe Centre Court și ­Court One (Terenul Central și Terenul 1). În paralel, pe tabelele de scor de pe toate terenurile vor fi introduse indicatoare vizuale care vor afișa clar deciziile de „out” și „fault” luate de sistemul electronic. Ediția de anul acesta a turneului de la Wimbledon va începe pe 29 iunie.