Consiliul Județean Prahova a anunțat aprobarea documentației S.F. revizuite / PTE 2025 pentru proiectul „Acces rutier complementar descărcare A3 Azuga–Bușteni”, un pas esențial care aduce investiția într-o nouă etapă concretă de implementare.

Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințelor, iar documentația a fost susținută la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de către președintele CJ Prahova, Virgiliu Daniel Nanu.

Aprobarea confirmă actualizarea soluțiilor tehnice în funcție de condițiile reale din teren, precum și adaptarea proiectului la cerințele rezultate din etapele de avizare și proiectare.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și vizează realizarea unei conexiuni rutiere moderne pentru descărcarea Autostrăzii A3 în zona Azuga – Bușteni, una dintre cele mai aglomerate porțiuni de trafic de pe Valea Prahovei.

Investiția este estimată la aproximativ 843,9 milioane de lei (cu TVA), din care lucrările de construcții și montaj însumează 695,1 milioane de lei. Traseul va avea o lungime de 9,447 kilometri și va include 19 structuri (poduri, pasaje, viaducte și subtraversări), precum și 13 intersecții la nivel. De asemenea, proiectul prevede un sistem de canalizare pluvială de peste 7,7 kilometri, iar durata estimată de execuție este de 30 de luni.

Documentația revizuită aduce optimizări importante în ceea ce privește lucrările de consolidare, intervențiile hidrotehnice, relocarea rețelelor și sistemele de colectare a apelor pluviale, alături de actualizarea valorii totale și a etapelor de implementare.

Din punct de vedere administrativ, proiectul este în stadiul următor: coridorul de expropriere este aprobat, exproprierile au fost realizate, iar autorizațiile de construire au fost emise în 2025. În prezent, lucrările sunt deja în desfășurare, cu un stadiu fizic de aproximativ 3% la începutul anului 2026.

Reprezentanții CJ Prahova subliniază că această etapă confirmă maturitatea tehnică a proiectului și menținerea obiectivului principal: reducerea traficului intens și îmbunătățirea mobilității pe Valea Prahovei.

„Valea Prahovei nu mai are nevoie de explicații despre trafic, ci de soluții care pot fi puse în practică. Aprobarea acestei documentații ne duce într-o etapă concretă, mai aproape de un proiect necesar, construit pe date actuale și pe o formulă tehnică realistă”, a declarat președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu.