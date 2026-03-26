FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, ieri, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părți survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă în această perioadă.

Eugen Neagoe se afla pe banca echipei ploieștene de la finalul lunii septembrie 2025, conducându-i pe „lupi” în 25 de partide oficiale (22 în Superliga, 3 în Cupa României).

„Clubul nostru va reveni, în perioada următoare, cu precizări legate de componența viitorului staff tehnic. Mulțumim, Eugen Neagoe! Mult succes în continuare!”, a fost mesajul echipei Petrolul, care în zilele următoare așteaptă revenirea lui Mehmet Topal, pentru al treilea mandat la Ploiești.