Primăria Mizil a decis să scoată la licitație delegarea gestiunii serviciului de iluminat public pentru următorii patru ani, într-un demers care vizează creșterea eficienței și asigurarea funcționării optime a sistemului pe termen lung.

Potrivit documentației, contractul va acoperi activități esențiale precum întreținerea și mentenanța rețelei de iluminat, înființarea unui dispecerat pentru preluarea sesizărilor din partea cetățenilor, dar și realizarea iluminatului festiv.

Obiectivul principal al administrației locale este asigurarea unei exploatări continue și eficiente a rețelelor electrice de iluminat public, cu respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin hotărâri ale Consiliului Local.

Contractul va avea o durată de 48 de luni, iar valoarea totală estimată este de 750.000 de lei, fără TVA.

Operatorul desemnat va avea obligația de a asigura supravegherea permanentă a instalațiilor, efectuarea reviziilor tehnice periodice și realizarea reparațiilor curente, astfel încât sistemul să funcționeze în parametri optimi.

În ceea ce privește iluminatul festiv, acesta va fi realizat la solicitarea autorităților, în limita bugetului alocat, și va include furnizarea instalațiilor, transportul, montarea, conectarea și monitorizarea funcționării acestora.

De asemenea, în cazul unor viitoare proiecte de modernizare a sistemului de iluminat, operatorul va avea obligația de a preda componentele necesare pentru realizarea lucrărilor și de a le prelua ulterior în exploatare.

Prin această măsură, administrația locală își propune să îmbunătățească serviciile publice și să ofere un sistem de iluminat modern și eficient pentru locuitorii orașului.