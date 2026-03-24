Ultima rundă din primul eșalon județean a avut drept ”cap de afiș” meciul dintre liderul ACS Cornu și CSO Comarnic, echipă aflată pe podium înainte de acest meci.

A fost, la capătul unui meci aprig, 1-0 pentru gazde, care și-au păstrat poziția de lider al Ligii a 4-a, lupta pentru primul loc rămânând deschisă oricărui rezultat între Cornu și Drăgănești, plus CSO Boldești Scăieni, care așteaptă ”la cotitură” orice pas greșit al celor două, plus… meciurile ­directe.

Iată rezultatele etapei:

Progresul Drăgănești – CS Brazi 7-1

CSO Boldești – AFC Brebu 7-0

CS Cornu – CSO Comarnic 1-0

CS Câmpina – CS Valea Călugărească 9-2

Tineretul Gura Vitioarei – Petrosport Ploiești 3-1

Avântul Măneciu – ACS Gherghița 0-1

CS Mănești – CS Aricești – Nedelea 3-1

CSL Vărbilău – CS Bucov 5-0

Etapa viitoare, a 19-a, 28-29 martie

CS Brazi – Tineretul Gura Vitioarei (în tur, 2-1)

Petrosport Ploiești – Avântul Măneciu (1-4)

ACS Gherghița – CS Mănești (1-1)

CS Aricești – CSO Boldești (1-1)

AFC Brebu – CS Cornu (0-5)

CSO Comarnic – CS Vărbilău (1-0)

CS Bucov – CS Câmpina (0-11)

CS Valea Călugărească – Progresul Drăgănești (2-5)