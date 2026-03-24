Ultima rundă din primul eșalon județean a avut drept ”cap de afiș” meciul dintre liderul ACS Cornu și CSO Comarnic, echipă aflată pe podium înainte de acest meci.
A fost, la capătul unui meci aprig, 1-0 pentru gazde, care și-au păstrat poziția de lider al Ligii a 4-a, lupta pentru primul loc rămânând deschisă oricărui rezultat între Cornu și Drăgănești, plus CSO Boldești Scăieni, care așteaptă ”la cotitură” orice pas greșit al celor două, plus… meciurile directe.
Iată rezultatele etapei:
Progresul Drăgănești – CS Brazi 7-1
CSO Boldești – AFC Brebu 7-0
CS Cornu – CSO Comarnic 1-0
CS Câmpina – CS Valea Călugărească 9-2
Tineretul Gura Vitioarei – Petrosport Ploiești 3-1
Avântul Măneciu – ACS Gherghița 0-1
CS Mănești – CS Aricești – Nedelea 3-1
CSL Vărbilău – CS Bucov 5-0
Etapa viitoare, a 19-a, 28-29 martie
CS Brazi – Tineretul Gura Vitioarei (în tur, 2-1)
Petrosport Ploiești – Avântul Măneciu (1-4)
ACS Gherghița – CS Mănești (1-1)
CS Aricești – CSO Boldești (1-1)
AFC Brebu – CS Cornu (0-5)
CSO Comarnic – CS Vărbilău (1-0)
CS Bucov – CS Câmpina (0-11)
CS Valea Călugărească – Progresul Drăgănești (2-5)