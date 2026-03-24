Ultima rundă din primul eșalon județean a avut drept ”cap de afiș” meciul dintre liderul ACS Cornu și CSO Comarnic, echipă aflată pe podium înainte de acest meci.
A fost, la capătul unui meci aprig, 1-0 pentru gazde, care și-au păstrat poziția de lider al Ligii a 4-a, lupta pentru primul loc rămânând deschisă oricărui rezultat între Cornu și Drăgănești, plus CSO Boldești Scăieni, care așteaptă ”la cotitură” orice pas greșit al celor două, plus… meciurile ­directe.

Iată rezultatele etapei:
Progresul Drăgănești – CS Brazi 7-1
CSO Boldești – AFC Brebu 7-0
CS Cornu – CSO Comarnic 1-0
CS Câmpina – CS Valea Călugărească 9-2
Tineretul Gura Vitioarei – Petrosport Ploiești 3-1
Avântul Măneciu – ACS Gherghița 0-1
CS Mănești – CS Aricești – Nedelea 3-1
CSL Vărbilău – CS Bucov 5-0

Etapa viitoare, a 19-a, 28-29 martie
CS Brazi – Tineretul Gura Vitioarei (în tur, 2-1)
Petrosport Ploiești – Avântul Măneciu (1-4)
ACS Gherghița – CS Mănești (1-1)
CS Aricești – CSO Boldești (1-1)
AFC Brebu – CS Cornu (0-5)
CSO Comarnic – CS Vărbilău (1-0)
CS Bucov – CS Câmpina (0-11)
CS Valea Călugărească – Progresul Drăgănești (2-5)

