După 10 ani de așteptare, Clubul Sportiv Petrolul Ploiești revine în prim-planul gimnasticii românești prin promovarea unei sportive în lotul național, un moment care confirmă munca, răbdarea și continuitatea unei școli care refuză să își piardă identitatea. Bianca Bîrlă, o tânără gimnastă cu ambiții mari și rezultate solide, a fost cooptată în lotul național de junioare al României, grație evoluțiilor consistente din ultimul an, atât la testele fizico-tehnice, cât și în cadrul Campionatului Național, acolo unde și-a demonstrat valoarea și potențialul.

Pentru Bianca, entuziasmul și determinarea ei sunt completate de o dorință clară de performanță, sportiva declarând că prezența în lotul național o obligă la evoluții din ce în ce mai bune și că obiectivul său este să urce România pe podiumul internațional. Este o mentalitate care amintește de marile campioane ale gimnasticii românești, iar modelele pe care și le-a ales nu sunt întâmplătoare: Andreea Răducan și Cătălina Ponor, sportive care, alături de legendara Nadia Comăneci, au dus numele României în elita mondială.

În spatele acestei reușite se află și experiența unor antrenoare de marcă. Corina Ungureanu- ea însăși descoperită la o vârstă fragedă de celebrul Octavian Belu- și Camelia Rădulescu reușesc să ducă mai departe tradiția performanței, demonstrând că Ploieștiul poate redeveni un centru important pe harta gimnasticii românești. Ungureanu subliniază că Bianca era un copil de la care se așteptau performanțe, iar rezultatele obținute anul trecut au confirmat acest parcurs, deschizându-i drumul către ceea ce poate deveni o carieră de excepție.

Mai mult decât atât, succesul Biancăi nu este un caz singular, ci face parte dintr-un plan mai amplu. Cele două antrenoare și-au propus ca în 2026 să promoveze încă trei gimnaste de la CS Petrolul în lotul național de junioare: Alexandra Ioniță, Antonia Constantin și Daria Mihai. Toate trei se află într-un proces de pregătire intensă, urmând să treacă prin aceleași rigori ale testelor fizice și tehnice care au consacrat-o pe Bianca. Dacă evoluțiile lor vor confirma așteptările, Ploieștiul ar putea deveni, din nou, un furnizor constant de talente pentru gimnastica românească.